Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Igor Thiago terminou a temporada passada em alta e agora está na mira do Manchester United. Enquanto isso, outro destaque brasileiro no futebol europeu, Igor Paixão, pode se juntar ao compatriota na Premier League ainda nesta janela de verão.

Conforme noticiou o jornalista inglês Ben Jacobs, da talkSPORT, os Red Devils procuraram informações a respeito da situação de Igor Thiago no Brentford. Mas a abertura das negociações dependem de outros fatores, como uma possível saída de Joshua Zirkzee, por exemplo, que interessa a agremiações europeias.

Além disso, o gigante inglês tem outras prioridades na janela, que envolvem as contratações de um lateral-esquerdo e de peças para o meio de campo. Thiago foi um dos grandes destaques da jornada passada nos gramados britânicos. Com 25 gols marcados, ficou com a vice-artilharia da Premier League, atrás somente de Erling Braut Haaland.

Enquanto isso, Igor Paixão pode trocar o Olympique de Marselha, da França, por alguma equipe da primeira divisão inglesa. De acordo com o jornal “L’Équipe”, o Leeds United e o Aston Villa demonstraram interesse em contratá-lo nesta janela. Para isso, ambos podem se valer da atual situação do clube da Ligue 1.

Créditos: Instagram/Igor Paixão

Marselha pode facilitar saída de Igor Paixão

O que joga a favor dos ingleses em eventuais negociações é o fato de nenhum jogador do elenco do Marselha ser considerado intransferível. Por conta do plano de austeridade, o clube não descarta a venda de peças do elenco para se enquadrar nas regras de controle de gastos da Uefa.

Mas isso não quer dizer que a liberação aconteceria de qualquer jeito. O Olympique pede algo na casa dos 35 milhões de euros (R$ 204 milhões) para dar andamento nas tratativas. Esse foi o valor pago, incluindo bônus, para contratá-lo no verdão passado.

Vestindo a camisa do Marselha, o atacante brasileiro somou 12 gols e sete assistências em 42 partidas disputadas.