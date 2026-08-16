Um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro até pouco tempo atrás, Memphis Depay é dono de uma impressionante coleção de carros de luxo. Os “brinquedinhos” do atacante holandês estão avaliados em cerca de R$ 22 milhões e são de dar inveja a qualquer um.

Estão presentes na coleção modelos como Rolls-Royce Cullinan, Mercedes AMG G63 Plus, Ferrrari FS90 e Mercedes Maybach S650. Já outros são exclusivos: um Mansory Rolls-Royce Wraith e um Mercedes Maybach by Virgil Abloh, que só existe 150 produzidos em todo o mundo.

Os carros ficam guardados em uma das casas que o atleta possui, localizada em Madrid, onde ele atuou defendendo as cores do Atlético. Por conta das leis alfandegárias brasileiras, seria difícil transportar todos os veículos. Além do mais, ele não estabeleceu residência fixa por aqui.

Memphis estava morando em um hotel, em São Paulo, com as despesas todas bancadas pelo Corinthians. O clube paulista também era responsável por outros luxos do agora ex-camisa 10 alvinegro, como a utilização de veículos blindados com motoristas particulares.

Créditos: Instagram/Memphis Depay

Depay está livre no mercado da bola

Aos 32 anos de idade, Memphis se encontra sem clube. Nesta semana, o Timão comunicou o fim das negociações para a renovação contratual do atacante. Tudo indicava que a ampliação do vínculo seria concretizada, mas a diretoria mudou de ideia na última hora.

Depay, inclusive, havia topado reduzir de forma considerável seu salário, bem como outras regalias previstas no compromisso anterior. Mesmo assim, o clube paulista justificou a decisão com base no plano de corte de gastos da gestão.

Livre no mercado, o holandês não descarta continuar atuando no futebol brasileiro. Apesar da identificação com o Alvinegro, ele ficou bastante chateado com a maneira como as coisas aconteceram e, além disso, tem outros interesses para tratar por aqui.