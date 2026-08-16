A lista de prioridade do Bolsa Família envolve duas etapas diferentes: a seleção de novas famílias e a liberação das parcelas para quem já recebe o benefício. Por isso, ter maior vulnerabilidade pode influenciar a entrada no programa, mas não altera a ordem normal dos depósitos mensais.

Quem pode ter prioridade para entrar

Para ser considerado elegível, o grupo familiar precisa estar inscrito no CadÚnico e atender ao critério de renda estabelecido pelo programa. Atualmente, o limite informado é de R$ 218 por pessoa. A inclusão, porém, também depende da disponibilidade orçamentária.

Na seleção, o sistema utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social considera diferentes indicadores de vulnerabilidade. Famílias com menor renda por integrante podem ter preferência. A composição também pesa, especialmente quando há crianças, adolescentes, gestantes ou lactantes.

Outro mecanismo relevante é o Retorno Garantido, destinado a famílias que deixaram voluntariamente o programa após melhorar a situação financeira. Caso a renda volte a comprometer a subsistência, o grupo pode ter prioridade para retornar. A medida busca facilitar o reingresso de antigos beneficiários.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Grupos em situação de maior vulnerabilidade

A priorização também contempla públicos considerados mais expostos a situações de vulnerabilidade social. Entre eles estão pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas e catadores de materiais recicláveis. Famílias com trabalho infantil também entram nessa análise.

O mesmo vale para famílias que tenham integrantes resgatados de condições semelhantes à escravidão. Situações de insegurança alimentar grave e violações de direitos sociais também podem influenciar a seleção. O tempo de permanência com os dados atualizados no CadÚnico é outro fator considerado.

Depois que a família já está no Bolsa Família, a ordem dos pagamentos segue uma lógica diferente. As parcelas são normalmente liberadas de acordo com o último número do NIS. A sequência percorre os finais de 1 a 0 durante os últimos dez dias úteis de cada mês.