Fred retornou ao futebol brasileiro para ganhar um salário astronômico no Atlético-MG: R$ 1,6 milhão por mês. Apesar da relevância, as cifras estão longe de colocar o volante entre os jogadores mais bem pagos do país. Saúl, por exemplo, recebe muito mais no Flamengo.

Um dos atletas mais bem pagos do plantel do Atlético de Madrid, o meio-campista espanhol embolsava nada menos que R$ 6,5 milhões mensais por lá. Em termos salariais, ele só ficava abaixo do goleiro Oblak, que segue faturando nada menos que R$ 11,3 milhões por mês.

Saúl rescindiu contrato com o Atleti e, assim, ficou livre no mercado. Dentre as opções que se apresentaram para ele, o projeto do Rubro-Negro carioca foi o mais atrativo: R$ 2,1 milhões por mês e três anos e meio de vínculo. Embora não se compare com os valores do futebol europeu, trata-se de uma quantia para lá de significativa.

O volante é um dos nomes mais bem pagos do atual elenco comandado pelo português Leonardo Jardim, ficando atrás apenas de Jorginho. Para além do Ninho do Urubu, ele fica bem posicionado entre os jogadores que mais faturam por mês atuando nos gramados nacionais.

Créditos: Instagram/Saúl

Fred fechou com o Atlético-MG

Nesta semana, o Galo oficializou a chegada de Fred. Torcedor e com passagem pelo clube nas categorias de base, o volante rescindiu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, para voltar ao Brasil e vestir a camisa alvinegra pelos próximos anos.

Conforme noticiou o jornalista Jorge Nicola, o volante receberá 3,5 milhões de euros por ano (R$ 21 milhões). Isso corresponde a R$ 1,6 milhão por mês, incluindo 13º. É menos que a metade do que ele ganhava na agremiação turca.

Por lá, o meio-campista de 33 anos tinha direito a 7 milhões de euros por temporada, o que na cotação atual equivale a R$ 42,4 milhões.