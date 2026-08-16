Dispensado pelo Botafogo, jogador passou para o outro lado da rivalidade carioca e agora veste a camisa do Flamengo. Essa é a trajetória de Aiyran, atacante de apenas 17 anos de idade, que fechou com o Rubro-Negro recentemente e integra as categorias de base do time da Gávea.

Natural de São Gonçalo, o garoto, assim como outros tantos jogadores, começou no futsal e depois migrou para o campo. No início de sua trajetória nos gramados, chegou a defender as cores de Fluminense e Botafogo. Pelo Glorioso, conquistou a Taça Guanabara Sub-13 e foi artilheiro da equipe na temporada de 2024.

Mesmo assim, acabou sendo dispensado. Livre para definir os próximos passos da carreira, fez um teste no Cuiabá e passou. O garoto se destacou pelo Durado e, mais recentemente, foi convocado para representar a Seleção Brasileira Sub-17. Com presença no profissional, ele se tornou o jogador mais jovem a balançar a rede pela agremiação mato-grossense.

De dispensado pelo Fogão, Aiyran passou a ser considerado uma promessa da geração. Não por acaso, o Mais Querido topou desembolsar milhões para tirá-lo do Cuiabá e integrá-lo à sua formação. O Fla aposta em seu desenvolvimento para, quem sabe, ser aproveitado no profissional no futuro próximo e render milhões aos cofres do clube.

Créditos: Gilvan de Souza / CRF

Flamengo pagou R$ 6 milhões pelo ex-Botafogo

Conforme noticiou o jornalista Venê Casagrande, o Mengão topou pagar R$ 6 milhões ao Dourado por 60% dos direitos econômicos do atacante. O time mato-grossense, portanto, continua com 40% do passe, podendo lucrar com uma eventual venda futura.

O pagamento será feito em duas parcelas: uma após a confirmação do registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e outra em janeiro de 2027. Havia a possibilidade do pagamento da multa rescisória, mas as partes chegaram a um acordo.

A princípio, o jovem fará parte da base flamenguista. No entanto, será observado pelo técnico Jardim e seus auxiliares, podendo ser chamado para o time de cima a qualquer momento.