Luka Modric foi carrasco do Brasil na última Copa do Mundo, quando a Croácia eliminou a nossa Seleção nos pênaltis. Entretanto, o meia é considerado um dos maiores da atualidade e faz parte do elenco croata na disputa de mais um Mundial.

Mas, engana-se quem pensa que Luka Modric bate um bolão somente nas quatro linhas. Fora dos gramados, o ex-jogador do Real Madrid brilhou com investimento no mercado imobiliário, envolvendo uma mansão de puro luxo e de deixar o queixo caído.

Luka Modric já deixou o Real Madrid após o término de seu contrato, mas o experiente meio-campista ampliou seus investimentos fora dos gramados, com um imóvel na Europa.

Créditos: Divulgação/Real Madrid

Em uma pequena comunidade, Modric encontrou um novo lar

Após adquirir uma participação minoritária no Swansea em abril de 2025, Modric também comprou uma mansão de luxo no vilarejo de Three Crosses, na península de Gower, no País de Gales. Segundo o jornal britânico The Sun, o imóvel de cinco quartos foi adquirido por mais de R$ 7,7 milhões.

A presença do ex-jogador do Real Madrid na região chamou a atenção dos moradores já na época da compra. De acordo com o tabloide inglês, Modric visitou a propriedade na ocasião, despertando curiosidade na pequena comunidade local.

Um dos moradores comentou na época a surpresa de receber uma estrela do futebol mundial na região.

“Não é todo dia que um Galáctico aparece em Swansea. Foi uma grande surpresa vê-lo por aqui. A casa é excelente, fica perto da praia, e tenho certeza de que ele vai gostar de conhecer a região de Gower e seus restaurantes. Talvez não tenhamos a mesma vida noturna de Madri, mas há ótimos pubs onde ele será muito bem recebido“, afirmou ao The Sun.

Atualmente Modric veste a camisa do Milan e disputa sua última Copa do Mundo pela Seleção da Croácia. Vale destacar que em 2018, o meia foi o grande responsável pela chegada da equipe na final do Mundial disputado na Rússia e de quebra ainda foi eleito o melhor jogador do fuitebol mundial.