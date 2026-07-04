Uma notícia sempre muito aguardada por quem recebe o Bolsa Família, é o calendário de pagamentos para cada mês. E falando exatamente sobre esse tema, os valores referentes a julho, já tem as datas oficialmente definidas.

Antes de conferir as datas, é importante lembrar que o calendário do Bolsa Família segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Em julho de 2026, os pagamentos serão realizados entre os dias 20 e 31, conforme o cronograma oficial do programa.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para julho de 2026 já está definido. Os depósitos serão realizados entre os dias 20 e 31 de julho, seguindo o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Os pagamentos são organizados de forma escalonada, conforme o último dígito do NIS, informação que pode ser consultada no cartão do programa ou nos canais oficiais. Dessa forma, cada família recebe o benefício em uma data específica.

O Bolsa Família mantém o cronograma tradicional, com os depósitos ocorrendo nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção acontece em dezembro, quando o calendário é antecipado para que todos os pagamentos sejam concluídos antes do Natal.

Créditos: Agência Brasil

Confira as datas de pagamento de julho de 2026:

Final do NIS Data de pagamento 1 20 de julho 2 21 de julho 3 22 de julho 4 23 de julho 5 24 de julho 6 27 de julho 7 28 de julho 8 29 de julho 9 30 de julho 0 31 de julho

Para saber exatamente quando o benefício será liberado, basta verificar o último número do NIS e consultar o calendário correspondente. O cronograma também pode ser acessado pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além dos canais oficiais do Governo Federal.