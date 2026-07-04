A Ponte Danyang–Kunshan permanece como uma das maiores realizações da engenharia moderna. Localizada na China, a estrutura entrou para o Guinness World Records ao se tornar a ponte mais longa do planeta desde sua inauguração, em 30 de junho de 2011. Integrando a ferrovia de alta velocidade entre Pequim e Xangai, a obra impressiona tanto pelas dimensões quanto pelo investimento necessário para sua construção.

O projeto recebeu um aporte estimado em US$ 8,5 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 44 bilhões. Com uma extensão de 164,8 quilômetros, o custo médio ficou em torno de R$ 263,8 milhões por quilômetro, evidenciando a complexidade técnica envolvida na execução da obra.

As construções começaram em 2006 e foram concluídas quatro anos depois, mobilizando cerca de 10 mil trabalhadores. A ponte foi projetada como um gigantesco viaduto ferroviário, permitindo que os trens de alta velocidade atravessem diferentes tipos de terreno com segurança e eficiência, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre importantes centros urbanos chineses.

Para erguer a estrutura, foram utilizadas aproximadamente 450 mil toneladas de aço, volume equivalente ao material empregado na construção de cerca de 60 Torres Eiffel. Além disso, o projeto consumiu cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto, garantindo resistência suficiente para suportar condições extremas.

Um dos trechos mais impressionantes da ponte atravessa o Lago Yangcheng. Nessa seção, com cerca de nove quilômetros de extensão, aproximadamente 2 mil pilares de concreto sustentam a estrutura sobre a água, permitindo a passagem dos trens sem comprometer o ecossistema local.

Além da grandiosidade, a ponte foi desenvolvida para resistir a terremotos, tufões e até colisões com embarcações de grande porte, de até 300 mil toneladas. A obra atravessa o Delta do Rio Yangtzé, conectando cidades como Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou e Kunshan, fortalecendo a integração econômica da região e consolidando a infraestrutura ferroviária chinesa como uma das mais avançadas do mundo.