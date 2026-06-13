A mansão de Silvio Santos, avaliada em mais de R$ 15 milhões e com cerca de 1 mil metros quadrados de área construída, continua impressionando pela aparência marcante e pelas características que a colocam entre os imóveis mais exclusivos do litoral paulista. O imóvel reúne atributos raros e ocupa uma posição de destaque no mercado de alto padrão.

A propriedade pertence à família Abravanel e está localizada no Jardim Virgínia, de frente para a Praia da Enseada, no Guarujá. Além da localização privilegiada, a residência se tornou uma das mais conhecidas da região por sua ligação com o apresentador e empresário.

Com aproximadamente 1.835 metros quadrados de terreno, a mansão chama atenção pela arquitetura diferenciada e pela vista permanente para o mar. Esses fatores estão entre os principais elementos apontados como responsáveis por sustentar seu elevado valor de mercado.

Segundo o corretor Phellipe Attila, o imóvel vai além da definição tradicional de residência de luxo. Para ele, a combinação entre localização, projeto arquitetônico e importância histórica faz com que a propriedade seja considerada um imóvel icônico.

O especialista ressalta que a fama de Silvio Santos contribui para aumentar o interesse pela mansão, mas não é o principal critério utilizado em sua avaliação. Aspectos como tamanho do terreno, posição de frente para a praia, padrão construtivo e conservação seguem sendo os mais relevantes.

Créditos: Reprodução/TV Foco

Patrimônio histórico e interesse do mercado

Outro ponto que reforça a importância da mansão é seu passado. Antes de integrar o patrimônio da família Abravanel, a propriedade teve ligação com a família Matarazzo, um dos sobrenomes mais relevantes da história econômica do Brasil. Justamente por isso, o imóvel reúne diferentes capítulos da trajetória do país.

Phellipe Attila afirma que residências de frente para o mar no Jardim Virgínia podem alcançar valores entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões. No entanto, a combinação entre localização, dimensão, arquitetura exclusiva e legado histórico coloca a antiga mansão de Silvio Santos em uma categoria ainda mais seletiva, despertando até mesmo o interesse de investidores e fortalecendo a identidade da região.