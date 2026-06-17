A rodada de abertura do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 será encerrada com o confronto entre Uzbequistão e Colômbia, marcado para o Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes da partida, uma análise realizada pela inteligência artificial Gemini indicou amplo favoritismo da seleção colombiana para conquistar os três pontos em sua estreia no torneio.

De acordo com a projeção da IA, a equipe sul-americana chega ao Mundial em um momento mais consistente e com um elenco tecnicamente superior. Sob o comando do técnico Néstor Lorenzo, a Colômbia construiu uma campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas e desembarca na competição cercada de expectativas.

O setor ofensivo colombiano é apontado como um dos principais diferenciais da equipe. Jogadores como James Rodríguez, responsável pela criação das jogadas, e Luis Díaz, conhecido pela velocidade e capacidade de desequilíbrio, aparecem como as principais armas para superar a defesa adversária. Além deles, Jhon Arias também é citado como peça importante para dar intensidade ao ataque.

Do outro lado, o Uzbequistão vive um momento histórico. A seleção asiática disputa sua primeira Copa do Mundo e busca surpreender logo na estreia. Treinada pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, a equipe deve apostar em uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e tentando explorar os contra-ataques.

O atacante Eldor Shomurodov surge como a principal esperança ofensiva dos uzbeques. Capitão da equipe e maior goleador da história do país, ele terá a missão de liderar um setor ofensivo que deve encontrar dificuldades diante da forte marcação colombiana.

Na avaliação da inteligência artificial, a diferença técnica entre as seleções tende a ser determinante ao longo dos 90 minutos. Embora o Uzbequistão possa oferecer resistência inicial, a expectativa é de domínio colombiano na posse de bola e na criação de oportunidades.

Com base nessa análise, o palpite apresentado pelo Gemini é de vitória da Colômbia por 2 a 0, resultado que colocaria os Cafeteros em posição favorável logo na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.