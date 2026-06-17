O concurso 3713 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quarta-feira (17) e ofereceu um prêmio estimado em R$ 5 milhões para o apostador que conseguisse acertar as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram:

09 – 19 – 07 – 08 – 20 – 15 – 06 – 02 – 11 – 22 – 05 – 04 – 14 – 12 – 13

Veja os resultados dos últimos sorteios

3712 (16/06/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

3711 (15/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25

3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

Números do último sorteio (16/6)

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio. Já na segunda faixa de premiação, 139 apostas acertaram 14 números e garantiram um prêmio de R$ 2.790,20 cada. Além disso, mais de 600 mil apostas foram contempladas nas faixas de 11, 12 e 13 acertos.

Rateio da premiação