O concurso 2938 da Lotomania foi realizado na noite desta quarta-feira (17) e ofereceu um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para os apostadores que acertassem todas as dezenas sorteadas. O sorteio atraiu participantes de diversas regiões do país, todos em busca da premiação principal.

Os números sorteados foram:

00 – 17 – 13 – 67 – 21 – 70 – 95 – 32 – 89 – 14 – 68 – 30 – 64 – 71 – 23 – 99 – 18 – 85 – 39 – 53

Confira os resultados dos últimos sorteios do concurso

Concurso 2937: 78, 54, 26, 42, 88, 55, 95, 52, 89, 35, 71, 09, 93, 68, 63, 05, 02, 14, 67, 80

Concurso 2936: 84, 35, 85, 26, 24, 00, 47, 32, 30, 17, 99, 57, 78, 54, 64, 66, 76, 27, 52, 34

Concurso 2935: 40, 73, 77, 88, 18, 29, 79, 51, 54, 36, 97, 60, 89, 09, 75, 90, 15, 06, 99, 76

Concurso 2934: 72, 45, 55, 84, 83, 94, 12, 99, 23, 54, 87, 11, 30, 89, 31, 41, 52, 19, 27, 96

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Veja como participar da Lotomania

Para apostar na Lotomania, o jogador deve registrar sua aposta em uma lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 3 e exige a escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Caso o participante selecione menos dezenas, o sistema completa automaticamente os números restantes.

Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas entre as 100 possíveis. O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertam todos os números sorteados, mas a modalidade também distribui prêmios para quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos.

Um dos diferenciais da Lotomania é a premiação para quem não acerta nenhuma das dezenas sorteadas. Conhecida como faixa de “0 acertos”, essa categoria costuma oferecer valores elevados e, geralmente, fica atrás apenas do prêmio máximo.

Por conta desse formato diferenciado, a Lotomania se consolidou como uma das modalidades mais singulares e populares das loterias administradas pela Caixa, atraindo apostadores em busca de diferentes possibilidades de premiação.