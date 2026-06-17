O concurso 2971 da Dupla Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (17), em São Paulo, e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 3,9 milhões no primeiro sorteio e R$ 91 mil no segundo.

Como é característico da modalidade, o sorteio contou com duas extrações independentes, oferecendo aos apostadores duas oportunidades de conquistar a premiação.

No primeiro sorteio, são selecionadas seis dezenas entre os 50 números disponíveis no volante. Na sequência, ocorre uma segunda extração, realizada de maneira independente, na qual outras seis dezenas são sorteadas.

No concurso 2971, as dezenas sorteadas foram as seguintes:

1º: 14 – 12 – 40 – 18 – 08 – 30

2º: 33 – 12 – 22 – 46 – 26 – 18

Dezenas do último sorteio realizado em 15/6

No primeiro sorteio da Dupla Sena, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Na faixa de cinco acertos, 20 apostas foram premiadas, e cada uma receberá R$ 4.402,91. Outras 939 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 107,17 cada. Já 17.562 apostas registraram três acertos e levarão R$ 2,86 cada.

No segundo sorteio, também não houve ganhadores na faixa principal de seis acertos. Ao todo, 21 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 3.773,93 cada. Além disso, 993 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 101,34. Por fim, 16.805 apostas acertaram três números e serão contempladas com R$ 2,99 cada.