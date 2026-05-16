O apresentador Márcio Garcia, que se afastou da televisão em 2022 após apresentar o programa The Voice Kids Brasil, é proprietário de uma mansão impressionante no Rio de Janeiro.

Avaliada em R$ 250 milhões, a propriedade possui mais de 6.000 m² e está localizada no bairro do Joá, uma área valorizada da zona oeste da cidade. O imóvel é conhecido por seu patrimônio imobiliário significativo e atrai a atenção do setor de alto luxo.

Características da propriedade

A mansão de Márcio Garcia oferece uma vista deslumbrante para o mar e está situada próxima à Pedra da Gávea, um famoso ponto turístico do Rio de Janeiro. Além de sua localização privilegiada, a casa é totalmente movida a energia solar, refletindo uma preocupação com a sustentabilidade.

O paisagismo do imóvel foi projetado por Burle Marx, um renomado paisagista brasileiro, o que agrega valor estético à propriedade. Internamente, a mansão conta com sete suítes e 18 banheiros, além de áreas de lazer e entretenimento.

Os moradores podem desfrutar de uma academia, um cinema, uma boate e um escritório completo, que pode acomodar até 20 pessoas. Essas comodidades tornam a mansão não apenas um lar, mas também um espaço ideal para eventos e recepções. Na área externa, a mansão apresenta uma piscina semiolímpica, uma jacuzzi e uma área destinada a mini golfe.

Os moradores também têm acesso a um campo de futebol, uma quadra de tênis e uma horta, promovendo um estilo de vida ativo e saudável. Um dos destaques é o heliponto, que permite a chegada e partida de helicópteros, além de uma tirolesa que proporciona entretenimento para os visitantes.

A propriedade ainda conta com uma praia privada no condomínio, oferecendo privacidade e conforto aos seus moradores. Para garantir a segurança, a mansão possui um sistema de monitoramento 24 horas e um bunker com isolamento acústico, proporcionando tranquilidade e proteção.