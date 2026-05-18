As pessoas que forem mesárias voluntárias terão direito a vale-refeição e outros benefícios no Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) precisa de cerca de 134 mil pessoas para atuar como mesários e colaboradores voluntários nas eleições de 2026.
Dentre as vagas, 107 mil são destinadas a mesários e outras 27 mil vagas são para colaboradores. Entre as atribuições, mesários e colaboradores ficarão responsáveis por conferir a identidade do eleitor, entregar comprovantes de votação, organizar filas e registrar ocorrências da seção eleitoral.
Visando atrair os cidadãos, a legislação prevê uma série de vantagens, como vale-refeição de R$ 65 por turno. Confira abaixo todos os benefícios:
- Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias dedicados à Justiça Eleitoral;
- Vale-refeição de R$ 65 por turno;
- Horas extracurriculares para universitários por meio do programa Universidade Amiga (Uniamiga);
- Direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos no Paraná;
- Vantagem em critérios de desempate em concursos públicos, quando prevista em edital.
Quem pode se inscrever?
Podem atuar nas eleições eleitores com 18 anos de idade ou mais, desde que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. As inscrições devem ser feitas através de um formulário específico no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).
O processo também pode ser realizado via aplicativo e-Título, disponível em plataformas iOS e Android, por meio da opção “Mesário Voluntário”. Além disso, o cadastro é disponibilizado no Cartório Eleitoral de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o cadastro como voluntário dá prioridade na convocação, mas não garante chamada imediata – esta depende da existência de vagas na seção eleitoral ou em locais próximos.
Quem não pode atuar como mesário:
- Candidatos e parentes de candidatos até segundo grau, incluindo cônjuges;
- Pessoas ligadas ao serviço eleitoral.
- Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;
- Autoridades e agentes policiais;
- Integrantes de diretórios partidários com função executiva;
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