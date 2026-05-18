As pessoas que forem mesárias voluntárias terão direito a vale-refeição e outros benefícios no Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) precisa de cerca de 134 mil pessoas para atuar como mesários e colaboradores voluntários nas eleições de 2026.

Dentre as vagas, 107 mil são destinadas a mesários e outras 27 mil vagas são para colaboradores. Entre as atribuições, mesários e colaboradores ficarão responsáveis por conferir a identidade do eleitor, entregar comprovantes de votação, organizar filas e registrar ocorrências da seção eleitoral.

Visando atrair os cidadãos, a legislação prevê uma série de vantagens, como vale-refeição de R$ 65 por turno. Confira abaixo todos os benefícios:

Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias dedicados à Justiça Eleitoral;

Vale-refeição de R$ 65 por turno;

Horas extracurriculares para universitários por meio do programa Universidade Amiga (Uniamiga);

Direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos no Paraná;

Vantagem em critérios de desempate em concursos públicos, quando prevista em edital.

Créditos: Ascom/TRE-TO

Quem pode se inscrever?

Podem atuar nas eleições eleitores com 18 anos de idade ou mais, desde que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. As inscrições devem ser feitas através de um formulário específico no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O processo também pode ser realizado via aplicativo e-Título, disponível em plataformas iOS e Android, por meio da opção “Mesário Voluntário”. Além disso, o cadastro é disponibilizado no Cartório Eleitoral de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o cadastro como voluntário dá prioridade na convocação, mas não garante chamada imediata – esta depende da existência de vagas na seção eleitoral ou em locais próximos.

Quem não pode atuar como mesário:

Candidatos e parentes de candidatos até segundo grau, incluindo cônjuges;

Pessoas ligadas ao serviço eleitoral.

Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;

Autoridades e agentes policiais;

Integrantes de diretórios partidários com função executiva;