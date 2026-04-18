Uma sopa nutritiva pode ser a solução ideal para quem busca uma refeição que sustente e mantenha a energia ao longo do dia. A combinação de carboidratos complexos, proteínas magras e fibras é fundamental para evitar a sensação de cansaço após o almoço.

A receita a seguir apresenta uma opção saborosa e equilibrada, ideal para o meio-dia. A sopa nutritiva de lentilha com lombo e couve é uma excelente escolha. A lentilha, com seu baixo índice glicêmico, libera energia gradualmente, evitando picos de insulina.

Os ingredientes principais incluem 1 xícara de lentilhas secas, 200g de lombo suíno ou peito de frango, 1 batata-doce média, 1 cenoura grande, 2 folhas de couve manteiga, 1 cebola média, 3 dentes de alho, 1,5 litro de caldo de legumes ou água, além de temperos como sal, pimenta-do-reino e cúrcuma.

Benefícios dos ingredientes

Os ingredientes escolhidos para esta sopa garantem uma refeição rica em nutrientes. O lombo e a lentilha fornecem proteínas e ferro, essenciais para a manutenção muscular e transporte de oxigênio no sangue.

As fibras presentes na couve e na lentilha ajudam a prolongar a saciedade, mantendo a fome longe por mais tempo. A batata-doce oferece energia limpa, essencial para o funcionamento do cérebro e do corpo, sem causar sonolência.

O preparo da sopa é simples e rápido. Comece refogando a carne com a cebola e o alho até que fiquem dourados. Em seguida, adicione a lentilha, a batata-doce e a cenoura, misturando bem com os temperos.

Cubra tudo com o caldo ou água e cozinhe na pressão por cerca de 15 a 20 minutos após pegar pressão. Após esse tempo, abra a panela, adicione a couve picada e cozinhe por mais 2 minutos, aproveitando o calor residual.