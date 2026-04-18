Os lenços têm se tornado acessórios cada vez mais populares entre mulheres com mais de 50 anos, oferecendo versatilidade e estilo. Eles não apenas aquecem, mas também funcionam como um ponto de luz próximo ao rosto, iluminando a expressão e conferindo um ar sofisticado a looks básicos. A seguir, são apresentadas cinco maneiras elegantes de utilizar lenços, focando no conforto e na estética.

O clássico estilo “Ascot”

Uma das maneiras mais sofisticadas de usar um lenço é através do estilo “Ascot”. Esta técnica é ideal para camisas abertas ou blusas com decote em V. Para utilizá-la, o lenço deve ser colocado por dentro da gola, diretamente sobre a pele, em vez de amarrá-lo por cima da roupa.

O estilo “Cascata” com anel de lenço

Outra opção é o estilo “Cascata”, que envolve dobrar um lenço quadrado em triângulo e prender as extremidades atrás do pescoço. O uso de um anel ou broche na parte frontal adiciona um toque de luxo e evita que o nó fique volumoso na nuca

Como faixa ou detalhe no cabelo

Para um visual mais jovial, o lenço pode ser usado como uma faixa sobre os cabelos ou amarrado em um rabo de cavalo baixo. Essa forma de uso é especialmente eficaz para mulheres com cabelos grisalhos ou brancos, pois adiciona um contraste vibrante e moderno.

O nó lateral “Parisiense”

O nó lateral “Parisiense” é uma técnica que envolve dobrar o lenço em uma faixa longa, dando uma volta no pescoço e fazendo um nó suave deslocado para um dos lados. Essa assimetria quebra a rigidez do look e atrai a atenção para o rosto, sendo uma excelente escolha para acompanhar blazers ou trench coats.

Bracelete de seda

Por fim, uma opção sutil é usar um lenço pequeno, conhecido como twilly, amarrado no pulso. Isso substitui pulseiras tradicionais com mais conforto e demonstra atenção aos detalhes.