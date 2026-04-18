O avanço de medidas sociais voltou ao centro das atenções em 2026, justamente em um momento de pressão no orçamento das famílias brasileiras. Diante desse cenário, novas iniciativas começaram a ser estruturadas para ampliar o alcance da proteção social, buscando atender quem mais precisa.

Nesse contexto, o Governo Federal passou a autorizar um novo benefício que pode ser acumulado com o Bolsa Família ao longo de 2026. A proposta integra ações voltadas aos inscritos no CadÚnico e já começou a alcançar milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Novo benefício já está chegando às famílias

A liberação teve início ainda em janeiro, atendendo cerca de 15 milhões de lares em todo o país. Ao todo, aproximadamente 9,4 milhões de famílias de baixa renda já foram contempladas com a nova política pública.

No entanto, o modelo adotado traz uma mudança importante em relação ao formato tradicional de repasse. Em vez de dinheiro direto, o benefício é direcionado para cobrir necessidades específicas, o que aumenta o controle e a efetividade do auxílio.

Essa estratégia busca justamente garantir que os recursos sejam utilizados em itens essenciais para o dia a dia. Ao mesmo tempo, reduz o risco de uso inadequado e amplia o impacto real na vida das famílias beneficiadas.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Investimento e distribuição dos recursos

Para garantir a execução ao longo de 2026, o Governo Federal destinou um investimento inicial de R$ 957,2 milhões. O valor permite não apenas manter o programa ativo, mas também ampliar sua atuação em diferentes regiões do país.

A distribuição dos recursos ocorre de forma proporcional à demanda de cada estado, o que fortalece o alcance da iniciativa. Em São Paulo, por exemplo, cerca de R$ 120 milhões foram aplicados, beneficiando aproximadamente 1,19 milhão de residências.

Esse tipo de divisão leva em conta justamente onde há maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade. Com isso, o impacto tende a ser mais significativo no orçamento doméstico e até mesmo na economia local.

Além disso, a redução de despesas básicas acaba gerando um efeito indireto importante para essas famílias. Isso porque o alívio financeiro permite reorganizar prioridades e melhorar as condições de vida ao longo do tempo.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Critérios e expansão ao longo do ano

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico e possuir renda per capita de até meio salário mínimo. Esses critérios seguem a lógica de priorizar quem realmente se encontra em situação de maior necessidade.

Outro ponto importante é a prioridade dada às famílias chefiadas por mulheres, que passam a ter maior atenção dentro do programa. Essa escolha reforça políticas já adotadas anteriormente e amplia o alcance social da medida.

A expectativa do Governo Federal é de crescimento gradual ao longo de 2026, com expansão em todas as regiões do país. O objetivo é consolidar o benefício como um complemento relevante ao Bolsa Família.

No segundo semestre, a tendência é de fortalecimento do chamado Programa Gás do Povo, ampliando o acesso ao gás de cozinha. Com isso, a iniciativa deve ganhar ainda mais relevância, justamente por atender uma das principais necessidades básicas das famílias.

Dessa forma, o novo benefício se posiciona como uma ferramenta adicional dentro da rede de proteção social brasileira. Ao ser somado ao Bolsa Família, ele amplia o alcance das políticas públicas e reforça o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.