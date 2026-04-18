O crescimento acelerado das apostas online no Brasil passou a acender um alerta dentro do Governo Federal nos últimos meses. A preocupação aumentou justamente diante dos efeitos diretos no orçamento das famílias, especialmente entre os brasileiros mais vulneráveis.

No entanto, segundo informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o governo Lula já prepara uma resposta mais dura para conter esse avanço. A proposta envolve medidas que podem atingir diretamente quem busca reorganizar a vida financeira por meio de programas públicos.

Governo prepara ofensiva e novas restrições

De acordo com o jornalista, a articulação é coordenada pela Casa Civil, com participação dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Justiça. A expectativa é que um decreto presidencial seja publicado até meados de maio com novas regras para o setor.

Entre os principais pontos em análise está justamente o veto para que pessoas interessadas no programa de refinanciamento de dívidas possam apostar em bets. A medida funcionaria como uma condição obrigatória para adesão ao programa, segundo revelou o colunista.

Ainda conforme as informações divulgadas, o governo também pretende endurecer regras relacionadas à publicidade das casas de apostas. O foco está, até mesmo, em campanhas que estimulam comportamento compulsivo e o vício entre usuários.

Outro aspecto observado envolve o direcionamento de anúncios para públicos mais vulneráveis. Segundo a apuração, há preocupação com estratégias que atingem justamente jogadores com maior propensão ao endividamento.

Internamente, a diretriz é clara: “fechar as torneiras” que hoje facilitam o crescimento das apostas online. A expressão, citada no contexto da apuração, resume a estratégia do governo para reduzir estímulos ao jogo.

Créditos: Bruno Peres/Agência Brasil



Endividamento vira foco central do governo

Ainda segundo Lauro Jardim, a avaliação dentro do Palácio do Planalto é que as casas de apostas online passaram a ter papel relevante no aumento do endividamento da população. Esse cenário tem impacto direto, inclusive, na percepção sobre o governo.

De acordo com essa leitura interna, o avanço das bets estaria ligado às dificuldades enfrentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para recuperar níveis mais elevados de aprovação. A relação entre endividamento e desgaste político passou a ser considerada estratégica.

Enquanto isso, o tema também chegou ao Supremo Tribunal Federal e ampliou ainda mais o debate. A discussão envolve o uso de recursos de programas sociais, como o Bolsa Família, em apostas online.

Segundo informações do processo, empresas do setor defendem que os valores apostados por beneficiários são baixos. Além disso, sustentam que o benefício social não é a única fonte de renda dessas pessoas.

As plataformas também argumentam que houve excesso nas medidas adotadas pelo governo, principalmente em relação a bloqueios mais amplos. Entre as críticas está o fechamento de contas já existentes.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pressão por regras mais rígidas aumenta

Por outro lado, entidades como a Confederação Nacional do Comércio defendem regras mais restritivas para o setor. A avaliação é de que o avanço das apostas impacta diretamente o orçamento das famílias de baixa renda.

A Confederação Nacional da Indústria também atua no Congresso Nacional para ampliar a tributação sobre as empresas de apostas. A entidade apoia, inclusive, a criação de novas formas de cobrança sobre as receitas das bets.

O relator do caso no STF, ministro Luiz Fux, já indicou que busca um ponto de equilíbrio entre restrições e viabilidade das medidas. Em decisão anterior, ele manteve a proibição de novos cadastros de beneficiários.

No entanto, o magistrado suspendeu o bloqueio automático de contas já existentes, o que evidencia a complexidade do tema. O julgamento definitivo ainda não ocorreu, mas o debate segue avançando.