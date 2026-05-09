O futuro do comando técnico virou assunto urgente no Fluminense nesta quinta-feira (7). Enquanto o Corinthians precisou desembolsar R$ 6 milhões para encerrar o contrato de Dorival Jr, o cenário envolvendo Luis Zubeldía no clube carioca chama ainda mais atenção nos bastidores.

A pressão aumentou depois de mais um tropeço do Tricolor na Copa Libertadores da América, dessa vez contra o Rivadavia. Justamente por isso, a diretoria se reuniu com o treinador argentino recentemente no CT Carlos Castilho, para discutir a queda de rendimento da equipe.

Fluminense vive pressão na Libertadores

A situação do Fluminense no torneio continental é vista como preocupante internamente. O clube ocupa a última posição do Grupo C após quatro rodadas disputadas e soma apenas dois pontos, cenário que elevou as cobranças sobre Luis Zubeldía.

A campanha ruim pesa ainda mais porque o planejamento financeiro da temporada previa uma vaga até as quartas de final da competição. No entanto, o desempenho abaixo do esperado fez o mês de maio virar decisivo para o futuro do treinador argentino.

Mesmo pressionado, o argentino ainda possui respaldo importante dentro do clube carioca. O ex-presidente e atual diretor geral Mário Bittencourt segue como o principal defensor da continuidade do treinador neste momento da temporada.

Segundo a avaliação interna, os problemas físicos enfrentados pelo elenco prejudicaram diretamente o desempenho do Fluminense. Até mesmo alguns tropeços recentes são atribuídos às lesões que afetaram jogadores importantes ao longo dos últimos meses.

Outro fator que pesa na análise da diretoria é justamente o valor necessário para uma eventual demissão. A multa rescisória de Zubeldía está fixada em 3 milhões de dólares, cerca de R$ 16,1 milhões na cotação atual.

Além da multa considerada elevada, o treinador argentino ainda possui valores a receber até o fim do contrato. Ele tem direito a R$ 8,4 milhões em salários restantes, recebendo atualmente cerca de R$ 1,2 milhão por mês no Fluminense.

Dorival Jr ganha força nos bastidores

Enquanto a diretoria avalia o futuro do atual treinador, o nome de Dorival Jr passou a ganhar força nos bastidores. De acordo com informações do portal RTI Esporte, ele é tratado como unanimidade caso exista uma troca no comando técnico.

Dorival está livre no mercado desde sua saída do Corinthians, situação que facilitou o interesse do Fluminense. O perfil do treinador agrada principalmente pelo histórico recente em competições eliminatórias e torneios de mata-mata.

Internamente, dirigentes enxergam ele como um técnico acostumado a lidar com momentos de pressão. Justamente por isso, o nome do treinador passou a ser debatido com mais intensidade dentro da alta cúpula tricolor nos últimos dias.

O comandante conquistou títulos da Copa do Brasil por São Paulo e também pelo Alvinegro Paulista recentemente. Essas conquistas aumentaram ainda mais a aprovação de Dorival Jr entre integrantes importantes da diretoria do Fluminense.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Reunião pode definir cenário no clube

Mesmo com o interesse em Dorival Jr crescendo nos bastidores, o Fluminense ainda pretende ouvir Luis Zubeldía. A diretoria deseja entender os motivos que levaram à queda de rendimento justamente neste momento importante da temporada.

Apesar da situação delicada na Libertadores, o clube segue dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. No entanto, a campanha continental continua sendo o principal motivo de preocupação entre os dirigentes do Tricolor.

Internamente existe a percepção de que os próximos jogos serão decisivos para o futuro do treinador argentino. Justamente por isso, a tendência é que o Fluminense acompanhe atentamente os resultados antes de tomar uma decisão definitiva sobre o comando técnico.

A situação envolvendo Zubeldía segue sendo tratada com cautela nos bastidores do clube carioca. Ainda assim, o crescimento do nome de Dorival Jr mostra que o Fluminense já trabalha com possibilidades caso a pressão continue aumentando nas próximas semanas.