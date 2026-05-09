O ambiente no elenco do Real Madrid voltou a ficar tenso nos últimos dias. Justamente por conta das recentes brigas internas, o clube passou a considerar algumas exigências antes de definir possivelmente José Mourinho como novo treinador, que colocou condições para aceitar o cargo.

O português é a principal possibilidade citada nos bastidores. O técnico, que atualmente trabalha no Benfica, aparece como uma das opções mais próximas para assumir o comando do time merengue nos próximos meses.

Segundo as informações divulgadas, Mourinho já teria deixado claro que deseja autonomia total sobre o elenco. O treinador português quer liberdade para tomar decisões sem interferência da diretoria, principalmente nas escolhas relacionadas aos jogadores.

Mourinho quer controle completo do elenco

A exigência feita por Mourinho envolve justamente a liberdade para escalar quem quiser. Além disso, o treinador também deseja ter autoridade para deixar qualquer atleta no banco de reservas, independentemente do peso do nome dentro do elenco.

O cenário interno do Real Madrid acabou aumentando ainda mais a importância dessa condição. Isso porque os problemas entre jogadores passaram a repercutir com força nos bastidores do clube, gerando preocupação entre dirigentes e integrantes da comissão.

Ainda não existe uma definição oficial sobre o futuro do comando técnico. No entanto, o nome de José Mourinho continua sendo tratado como um dos mais fortes neste momento, especialmente diante do clima turbulento vivido internamente.

A diretoria acompanha a situação de perto e tenta entender qual será o melhor caminho. Até mesmo por isso, a possibilidade de entregar mais autonomia ao treinador passou a ganhar força nos bastidores do clube espanhol.

Confusão entre Valverde e Tchouaméni aumenta tensão

A situação mais recente envolvendo o elenco aconteceu entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Os dois se desentenderam durante um treino realizado na quarta-feira após uma dividida no campo.

A discussão ficou mais séria e os companheiros precisaram separar os jogadores. No entanto, o problema não terminou ali, já que a tensão aumentou novamente no dia seguinte dentro do ambiente do clube.

De acordo com as informações divulgadas, Valverde acusou Tchouaméni de ter vazado detalhes da primeira discussão para a imprensa. A reclamação deu início a uma nova confusão, desta vez considerada ainda mais intensa.

Segundo o relato publicado pelo jornal “AS”, Tchouaméni teria dado um soco em Valverde durante o novo desentendimento. O francês, por outro lado, nega a versão envolvendo a agressão física entre os dois atletas.

Mesmo assim, o volante uruguaio precisou ir ao hospital para receber atendimento médico. Além disso, ele levou pontos após o episódio, o que aumentou ainda mais a repercussão do caso nos bastidores do Real Madrid.

Créditos: Divulgação/Real Madrid

Reunião de emergência foi convocada

Diante da gravidade da situação, o Real Madrid convocou uma reunião de emergência para tratar do episódio envolvendo os dois jogadores. O clube também informou que abrirá um processo disciplinar relacionado ao caso.

Além da confusão entre Valverde e Tchouaméni, outras brigas internas também passaram a repercutir nos bastidores. Isso aumentou a pressão sobre o ambiente do elenco justamente em um momento de indefinição sobre o comando técnico.

O cenário acabou fortalecendo ainda mais a ideia defendida por Mourinho. O treinador português entende que precisa ter liberdade total para controlar o grupo e tomar decisões sem qualquer tipo de interferência externa.

Por enquanto, ainda não existe um desfecho oficial sobre a negociação. No entanto, a condição colocada por José Mourinho ganhou força nos bastidores justamente por causa das confusões recentes envolvendo jogadores do elenco merengue.