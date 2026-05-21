Agora vai ficar mais simples para milhões de brasileiros acompanharem situações envolvendo o Bolsa Família. Uma atualização liberada no aplicativo oficial promete facilitar a vida dos beneficiários e reduzir parte das dúvidas que costumavam gerar procura por atendimento presencial.

A nova versão passou a mostrar diretamente no celular os motivos de bloqueios e suspensões temporárias do benefício. A medida começou a ser disponibilizada na segunda-feira (18) e foi desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Caixa Econômica Federal (Caixa).

Com isso, os usuários conseguem consultar pendências relacionadas ao cadastro e verificar quais medidas precisam ser tomadas para regularizar a situação. Justamente por isso, a expectativa é diminuir a necessidade de deslocamentos até unidades responsáveis pelo atendimento das famílias.

O aplicativo também ganhou novas funções ligadas às informações de pagamento. Além do calendário oficial dos depósitos, o sistema passou a exibir o extrato completo do benefício e a composição do valor mensal recebido por cada família cadastrada.

Entre os problemas que podem aparecer na consulta estão atualização cadastral pendente e necessidade de revisão das informações presentes no Cadastro Único. No entanto, o próprio sistema indica quais procedimentos devem ser realizados para liberar novamente os pagamentos.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aplicativo ganhou novos recursos para os beneficiários

Outra mudança importante envolve a acessibilidade da plataforma. O aplicativo passou a funcionar com leitores de tela, como o TalkBack, permitindo que pessoas com deficiência visual consigam navegar pelo sistema de maneira mais prática e até mesmo acompanhar as informações por áudio.

Além disso, o governo federal prevê lançar em 27 de maio, em Brasília, um portal exclusivo do Bolsa Família. A nova página deve reunir regras do programa, calendário de pagamentos, orientações gerais e canais de atendimento para as famílias cadastradas.