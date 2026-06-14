Embora o Bolsa Família garanta um pagamento mínimo de R$ 600 por família, o valor final recebido pode ser maior dependendo da composição familiar, neste caso até três adicionais principais são recebidos.
Isso ocorre porque o programa conta com benefícios complementares destinados a crianças, adolescentes, gestantes e bebês, ampliando a proteção social para os grupos que mais necessitam de apoio.
Benefício Primeira Infância (BPI)
Voltado às famílias com crianças pequenas, esse adicional garante um reforço financeiro de R$ 150 mensais para cada criança com idade entre 0 e 6 anos completos.
Benefício Variável Familiar (BVF)
Esse complemento oferece R$ 50 por mês para cada integrante da família que se enquadre em uma das seguintes situações:
- Gestantes em acompanhamento pré-natal;
- Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.
O objetivo é contribuir para o desenvolvimento infantil, a permanência dos jovens na escola e o acompanhamento da saúde materna.
Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)
Criado para apoiar a alimentação nos primeiros meses de vida da criança, o BVN garante R$ 50 mensais para famílias que possuem bebês de até seis meses de idade, período considerado fundamental para a amamentação e a introdução alimentar.
Exemplo de cálculo
Uma família que recebe o Bolsa Família e possui uma criança de 4 anos e um adolescente de 15 anos terá direito aos seguintes valores:
- Benefício básico: R$ 600;
- Benefício Primeira Infância: R$ 150;
- Benefício Variável Familiar: R$ 50.
Nesse caso, o pagamento mensal total será de R$ 800.
Como garantir o recebimento dos adicionais?
Para que os benefícios extras sejam incluídos automaticamente nos pagamentos do Bolsa Família, é necessário cumprir as exigências estabelecidas pelo programa nas áreas de educação e saúde.
Cadastro Único atualizado
As informações da família devem permanecer corretas no Cadastro Único (CadÚnico), com atualização obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, endereço, escola dos filhos ou renda.
Frequência escolar
Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos precisam estar matriculados e frequentar regularmente as aulas, conforme os percentuais mínimos exigidos pelo programa.
Acompanhamento de saúde
Também é obrigatório manter a vacinação das crianças em dia, realizar o monitoramento do crescimento e desenvolvimento dos menores de sete anos e garantir que gestantes cumpram o calendário de consultas pré-natais.
O cumprimento dessas condicionalidades é fundamental para manter o benefício ativo e assegurar o pagamento dos adicionais oferecidos pelo programa.
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