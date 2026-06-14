Embora o Bolsa Família garanta um pagamento mínimo de R$ 600 por família, o valor final recebido pode ser maior dependendo da composição familiar, neste caso até três adicionais principais são recebidos.

Isso ocorre porque o programa conta com benefícios complementares destinados a crianças, adolescentes, gestantes e bebês, ampliando a proteção social para os grupos que mais necessitam de apoio.

Benefício Primeira Infância (BPI)

Voltado às famílias com crianças pequenas, esse adicional garante um reforço financeiro de R$ 150 mensais para cada criança com idade entre 0 e 6 anos completos.

Benefício Variável Familiar (BVF)

Esse complemento oferece R$ 50 por mês para cada integrante da família que se enquadre em uma das seguintes situações:

Gestantes em acompanhamento pré-natal;

Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento infantil, a permanência dos jovens na escola e o acompanhamento da saúde materna.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

Criado para apoiar a alimentação nos primeiros meses de vida da criança, o BVN garante R$ 50 mensais para famílias que possuem bebês de até seis meses de idade, período considerado fundamental para a amamentação e a introdução alimentar.

Créditos: Agência Brasil

Exemplo de cálculo

Uma família que recebe o Bolsa Família e possui uma criança de 4 anos e um adolescente de 15 anos terá direito aos seguintes valores:

Benefício básico: R$ 600;

Benefício Primeira Infância: R$ 150;

Benefício Variável Familiar: R$ 50.

Nesse caso, o pagamento mensal total será de R$ 800.

Como garantir o recebimento dos adicionais?

Para que os benefícios extras sejam incluídos automaticamente nos pagamentos do Bolsa Família, é necessário cumprir as exigências estabelecidas pelo programa nas áreas de educação e saúde.

Cadastro Único atualizado

As informações da família devem permanecer corretas no Cadastro Único (CadÚnico), com atualização obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, endereço, escola dos filhos ou renda.

Frequência escolar

Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos precisam estar matriculados e frequentar regularmente as aulas, conforme os percentuais mínimos exigidos pelo programa.

Acompanhamento de saúde

Também é obrigatório manter a vacinação das crianças em dia, realizar o monitoramento do crescimento e desenvolvimento dos menores de sete anos e garantir que gestantes cumpram o calendário de consultas pré-natais.

O cumprimento dessas condicionalidades é fundamental para manter o benefício ativo e assegurar o pagamento dos adicionais oferecidos pelo programa.