Depois de recusar uma proposta astronômica, o Real Madrid corre o risco de perder jogador de graça em breve. O atleta em questão é Vinícius Júnior, que vive indefinição a respeito da renovação contratual e não sabe se continuará no Santiago Bernabéu por mais tempo.

As partes iniciaram as conversas há meses. Segundo a imprensa espanhola, em alguns momentos os dois lados ficaram próximos de um entendimento. Contudo, as tratativas perderam força no período mais recente e, assim, a renovação segue sem definição.

A questão salarial é apontada como principal divergência. Em um primeiro momento, Vini indicou que gostaria de uma remuneração próxima a de Kylián Mbappé, o jogador mais bem pago do elenco galáctico. No entanto, a diretoria merengue, liderada por Florentino Pérez, não está disposta a tanto.

O camisa 7 até chegou a baixar a pedida, visando a viabilização do acordo, mas não houve acerto. O vínculo do brasileiro com o gigante espanhol é válido até meados de 2027. Caso não haja uma concordância em relação a renovação até janeiro do mesmo ano, ele ficará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça.

Créditos: Instagram/Vinicius Júnior

Real Madrid recusou 100 milhões de euros por Vini

Em 2021, antes de Vinicius virar uma referência do plantel madridista, o Chelsea fez uma proposta de nada menos que 100 milhões de euros (R$ 669 milhões, na cotação da época) para tirá-lo do Bernabéu e levá-lo para o Stamford Bridge.

Se aceitasse a oferta dos Blues, o Real teria um lucro de 55 milhões de euros, uma vez que pagou 45 milhões de euros ao Flamengo pelo atacante, em 2018. Mas a resposta da diretoria merengue foi negativa.

Naquele momento, Vini estava longe de se firmar como a estrela que é hoje. Atualmente, o camsia 7 é uma das maiores referências do plantel do clube espanhol.