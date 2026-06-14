Muitos beneficiários que fazem uso do programa Bolsa Família tem dúvidas do que é permitido, visando não perder o valor mensal do programa. Uma questão muito presente diz respeito a modalidade de empréstimo: afinal, é possível solicitar sem perder o direito ao benefício?

Milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família ainda têm dúvidas sobre os impactos da contratação de empréstimos na manutenção do benefício. Embora exista o receio de que o acesso ao crédito possa resultar no cancelamento do programa, a simples contratação de um empréstimo não leva automaticamente à perda do auxílio.

O principal critério utilizado pelo Governo Federal para avaliar a permanência das famílias no Bolsa Família continua sendo a renda registrada no Cadastro Único (CadÚnico). Caso a renda mensal por pessoa ultrapasse os limites estabelecidos pelo programa, o benefício poderá ser revisado, reduzido, suspenso ou cancelado, independentemente da existência de empréstimos.

No entanto, especialistas alertam que instituições financeiras costumam analisar a movimentação bancária dos clientes antes de conceder crédito. Em alguns casos, operações de valores elevados podem despertar verificações adicionais, principalmente quando o padrão financeiro apresentado não corresponde à renda informada nos cadastros oficiais.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cuidados que são necessários antes de contratar crédito

Para evitar transtornos, especialistas recomendam que os beneficiários mantenham os dados do CadÚnico sempre atualizados e avaliem cuidadosamente sua capacidade de pagamento antes de assumir qualquer dívida. Também é importante desconfiar de ofertas com promessas de aprovação fácil ou condições consideradas fora da realidade do mercado.

Outro ponto essencial é verificar se a instituição financeira está devidamente autorizada a operar pelo Banco Central e analisar com atenção todas as cláusulas do contrato antes da assinatura.

Atualmente, há modalidades de crédito voltadas para pessoas de baixa renda, incluindo programas de microcrédito produtivo e financiamentos destinados a trabalhadores autônomos e microempreendedores cadastrados no CadÚnico.

O valor obtido por meio de empréstimos não é considerado renda permanente da família para fins de cálculo do Bolsa Família. Contudo, mudanças efetivas na situação financeira dos beneficiários podem ser levadas em conta em futuras avaliações do programa. Por isso, a orientação é utilizar o crédito de forma responsável e apenas quando houver necessidade real.