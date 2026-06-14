Beneficiários do Bolsa Família precisam estar atentos, e não estamos falando somente de calendário dos pagamentos ou alguma atualização ou mudança no programa. Neste caso, estamos citando possíveis golpes, onde quem recebe o auxílio é alvo dos golpistas.

Não é de hoje que esse é um tema que merece atenção. Já em 2024 o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) alertou para a circulação de golpes direcionados a beneficiários do Programa Bolsa Família.

A pasta informou ter recebido relatos de coordenações estaduais e municipais sobre tentativas de fraude envolvendo mensagens de texto enviadas a famílias atendidas pelo programa.

De acordo com as denúncias, que ocorrem desde aquela época, os beneficiários recebem SMS contendo links suspeitos que prometem informações ou serviços relacionados ao Bolsa Família.

Ao acessar esses endereços, os usuários podem ter seus dados pessoais e bancários expostos a criminosos virtuais, em um golpe conhecido como phishing.

Segundo o ministério, a fraude pode permitir que terceiros obtenham acesso às contas bancárias utilizadas para o recebimento dos benefícios, geralmente movimentadas por meio do aplicativo Caixa Tem. Com isso, os criminosos conseguem realizar transferências indevidas e retirar valores disponíveis nas contas das vítimas.

Créditos: Lyon Santos/ MDS

Como o Bolsa Família se comunica com os beneficiários

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social reforça que utiliza apenas canais oficiais para entrar em contato com as famílias cadastradas no programa. Entre as principais orientações estão:

As comunicações oficiais são realizadas por mensagens nos extratos bancários e pelo aplicativo do Programa Bolsa Família;

O Bolsa Família não envia SMS contendo links para sites externos;

Quando são utilizadas estratégias adicionais de comunicação, como mensagens por WhatsApp ou SMS, os estados e municípios são previamente informados por canais oficiais;

O programa não realiza ligações telefônicas para solicitar dados ou procedimentos aos beneficiários.

O que fazer em caso de golpe

As famílias que identificarem movimentações suspeitas ou que tenham sido vítimas da fraude devem procurar imediatamente uma agência da Caixa Econômica Federal para registrar a contestação das transações indevidas.

O procedimento também pode ser realizado por meio do aplicativo Caixa Tem. Além disso, as autoridades recomendam o registro de um boletim de ocorrência para auxiliar nas investigações.

Monitoramento e reforço na segurança

O Ministério do Desenvolvimento Social informou já em 2024, que acompanha o caso em conjunto com a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão operacional do Caixa Tem.

Segundo o governo, a instituição financeira mapeia as ocorrências registradas, orientando sua rede de atendimento e reforçando os protocolos de segurança da plataforma para reduzir os riscos de novos golpes.

O ministério também afirmou que continuará divulgando orientações preventivas em seus canais oficiais para ajudar os beneficiários a identificar tentativas de fraude e proteger seus dados pessoais e financeiros.

A principal recomendação é desconfiar de mensagens com links recebidas por SMS, evitar fornecer informações pessoais em páginas desconhecidas e buscar sempre confirmação por meio dos canais oficiais do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal.