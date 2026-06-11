Em um mundo com cada vez mais informações e novas formas de se chegar mensagens, é preciso estar de olho aberto. Afinal de contas, as chamadas “fake news” estão por toda parte e isso envolve órgãos e aplicativos oficiais, como é o caso do Caixa Tem.

Uma das mais recentes foram vídeos que circulam nas redes sociais afirmando que usuários do aplicativo Caixa Tem teriam direito a receber uma indenização de até R$ 15 mil por conta de um suposto vazamento de dados.

Esses vídeos são falsos e a informação foi desmentida após verificação, que constatou não existir qualquer programa de compensação financeira relacionado ao aplicativo.

As publicações enganosas utilizam vídeos com pessoas aparentemente fazendo comunicados oficiais sobre o tema. Em um dos conteúdos, é alegado que todos os cidadãos com CPF terminado em números de 0 a 9 estariam incluídos entre os beneficiários de um suposto programa indenizatório criado após uma falha no sistema do Caixa Tem.

Na sequência, as gravações exibem um falso comunicado atribuído à Caixa Econômica Federal, informando que milhões de usuários teriam sido afetados por um vazamento de dados e que poderiam solicitar uma indenização por meio de um site específico, com pagamento via Pix em até 24 horas.

Os vídeos também utilizam montagens que simulam reportagens de veículos de imprensa para dar aparência de credibilidade ao golpe. Em um dos casos, foi identificada uma imagem manipulada atribuída ao g1, portal de notícias do Grupo Globo, com uma manchete que nunca foi publicada pelo portal.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Conteúdo foi criado através do uso de inteligência artificial

Análises realizadas com ferramentas especializadas indicaram alta probabilidade de que os áudios presentes nos vídeos tenham sido gerados por inteligência artificial. Os resultados apontaram índices superiores a 97% de chance de manipulação digital, reforçando a conclusão de que o conteúdo não é autêntico.

Além disso, os links divulgados nas publicações direcionam os usuários para páginas que comercializam produtos digitais, como e-books com supostas orientações para obtenção de benefícios e indenizações. Em alguns casos, os valores apresentados aos consumidores variam durante o processo de compra.

Existência de indenização foi negada pela Caixa

Em resposta aos questionamentos, a Caixa Econômica Federal esclareceu que as informações divulgadas nos vídeos são falsas e ressaltou que não existe qualquer programa de indenização relacionado ao Caixa Tem ou a um suposto vazamento de dados.

O banco também reforçou que suas comunicações oficiais são realizadas exclusivamente por meio dos canais institucionais e alertou que a promessa de pagamento de R$ 15 mil não possui qualquer fundamento.

Outro indício de fraude é o fato de os vídeos citarem todos os finais possíveis de CPF, o que faz com que praticamente qualquer pessoa acredite estar incluída entre os supostos beneficiários.

Como se proteger de golpes

A Caixa orienta os usuários a adotarem medidas de segurança para evitar fraudes e tentativas de golpe. Entre as principais recomendações estão:

Não compartilhar senhas ou dados bancários em sites e aplicativos desconhecidos;

Desconfiar de links recebidos por mensagens ou redes sociais;

Manter navegadores, sistemas operacionais e antivírus sempre atualizados;

Nunca informar senha e assinatura eletrônica na mesma página;

Ignorar mensagens SMS contendo links suspeitos;

Manter senhas bancárias protegidas e não armazená-las em dispositivos eletrônicos.

O banco destaca ainda que informações oficiais sobre segurança digital e prevenção a fraudes podem ser consultadas exclusivamente em seus canais institucionais.