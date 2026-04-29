O Santander desenvolveu uma funcionalidade que serve como uma espécie de barreira adicional de segurança para empresas contra golpes e fraudes. Em meio a golpes financeiros cada vez mais sofisticados, as companhias também precisam se proteger e, nesse sentido, a tecnologia surge como uma aliada na prevenção.

Com o Alerta de Segurança, a empresa recebe alertas assim que comportamentos ou transações via Pix que podem indicar risco de golpe são identificadas pela instituição financeira. Algo que pode ser muito útil nos dias atuais, tendo em vista as diferentes abordagens usadas por criminosos.

Tornaram-se comuns ligações telefônicas e mensagens para tentar enganar clientes e desviar dinheiro. Em alguns casos, os golpistas se passam por funcionários de bancos, fornecedores ou até empresas parceiras, utilizando técnicas de engenharia social para convencer a vítima a compartilhar dados pessoais, acessar o aplicativo do banco e realizar pagamentos.

Créditos: Divulgação/Santander



Criada justamente com o intuito de identificar possíveis fraudes, a funcionalidade está disponível no App Santander Empresas e no Internet Banking. Antes disponível apenas para clientes pessoa física, ela também passou a abranger clientes pessoa jurídica, assim ampliando o sistema de defesa das empresas.

Como funciona o Alerta de Segurança?

De acordo com o Santander, a ferramenta utiliza sistemas inteligentes de prevenção a fraudes que analisam o comportamento das transações em tempo real. Quando sinais de possível risco de golpe ou fraude são detectados pelo sistema, alertas são exibidos durante o acesso à conta ou antes da conclusão da operação.

Na prática, funciona como uma chamada de atenção para que o cliente possa verificar se aquela ação pode ou não estar relacionada a uma tentativa de golpe. É como um freio de consciência que ajuda a interromper uma ação potencialmente fraudulenta antes que um eventual prejuízo se concretize.

O banco destaca, porém, que o Alerta de Segurança não substitui outras ferramentas de proteção. Ele funciona como um complemento, agindo dentro de um sistema coordenado.