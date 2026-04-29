Cidade brasileira que é o paraíso dos empreendedores agora conta com uma nova fábrica que deve movimentar e muito a economia local. Trata-se de São José dos Campos, localizada no interior de São Paulo, onde a Nexiqon, empresa de tecnologia aplicada à construção civil, inaugurou sua primeira unidade na região leste.

O empreendimento ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados e tem capacidade para produzir 238 mil m² mensais de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas. No primeiro ano de operação, a companhia prevẽ um faturamento de R$ 100 milhões e a geração de até 120 novos empregos diretos.

De acordo com a Nexiqon, a operação contará com cerca de 40 trabalhadores na etapa inicial, podendo expandir futuramente à medida que a produção alcance sua capacidade máxima. Ao transformar resíduos industriais em insumos para a construção civil, a empresa atua atendendo a diferentes setores, bem como contribui com a redução do impacto ambiental gerado pelo segmento.

Créditos: Divulgação/Nexiqon

“Nossos produtos não são apenas uma alternativa sustentável, mas uma solução superior em qualidade e desempenho. As telhas oferecem maior impermeabilidade e melhor isolamento térmico, reduzindo a temperatura interna das edificações e, consequentemente, o consumo de energia com climatização. Além disso, apresentam alta resistência mecânica e ao fogo”, disse o CEO da empresa, Jaderson Yelisetty.

SJC é o “paraíso” dos empreendedores

Em 2026, São José dos Campos passou a ocupar o primeiro lugar do ranking das cidades menos burocráticas para se abrir uma empresa no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

O levantamento considera a quantidade de atividades de baixo risco liberadas sem necessidade de alvarás ou licenças. Esse fator reduz etapas e acelera a abertura de empresas. No ano passado, a cidade registrou 24,7 mil novas empresas. Em 2026, já são cerca de 9,3 mil negócios formalizados.