Em 2026, o salário mínimo no Brasil foi fixado em R$ 1.621, um valor que revela um grande contraste quando comparado ao piso salarial na Bélgica. Enquanto os trabalhadores brasileiros recebem esse valor, um trabalhador na Bélgica ganha mais de 2.112 euros mensais, o que equivale a aproximadamente R$ 12,4 mil.

Essa diferença não se resume apenas aos números, mas também abrange o custo de vida, a tributação e o poder de compra real em cada país. O reajuste do salário mínimo brasileiro foi de 6,79% em relação ao ano anterior, refletindo um aumento real de cerca de 2,5%, após considerar a inflação medida pelo INPC.

O valor foi estabelecido por decreto presidencial e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026. Em contraste, a Bélgica adota um piso salarial que ultrapassa significativamente o valor brasileiro, evidenciando as disparidades econômicas entre os dois países.

Comparação de Salários e Condições de Vida

O salário mínimo na Bélgica não apenas é maior, mas também proporciona um poder de compra que permite uma melhor qualidade de vida. No Brasil, o piso salarial é um importante indicador, mas frequentemente não é suficiente para cobrir as despesas básicas, especialmente em áreas urbanas.

O Governo Federal do Brasil já projeta um novo aumento do salário mínimo para R$ 1.717 em 2027, o que representa um incremento de R$ 96 em relação ao valor atual. Essa proposta está inserida no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 e será analisada pelo Congresso.

A valorização do salário mínimo é uma política que busca corrigir anualmente o piso com base na inflação e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A LDO também estabelece metas fiscais, como um superávit primário de 0,5% do PIB para 2027, indicando que o governo espera ter receitas superiores às despesas.