O Fluminense aceita pagar R$ 2,5 milhões por mês para contar com Hulk. Uma quantia para lá de considerável para os padrões do clube carioca. Mas que se torna até baixa na comparação com o que Boca Juniors está disposto a desembolsar para ter Paulo Dybala.

Segundo a ESPN da Argentina, a agremiação de Buenos Aires e o atacante já firmaram um acordo para ele se transferir após a Copa do Mundo, em julho. Como o camisa 21 da Roma possui contrato com a equipe italiana só até o meio do ano, o acerto fica mais fácil.

As partes ainda precisam acertar os últimos detalhes e assinar o contrato. No entanto, a informação que se tem é que as tratativas avançaram nos últimos dias e tudo caminha para um desfecho positivo nesse sentido. Dybala é um sonho antigo do Xeneize, que monitora sua situação há meses.

Créditos: Instagram/Paulo Dybala

Para repatriá-lo, o time da Bombonera precisará abrir os cofres. Isso porque o atleta de 32 anos de idade ganha um salário de 8 milhões de euros anuais na Loba, o que corresponde a cerca de R$ 46,87 milhões. Trazendo para a realidade do futebol sul-americano, é o mesmo que R$ 3,9 milhões por mês.

Cria das categorias de base do Instituto, o atacante deixou o futebol argentino muito novo para construir a carreira na Europa. No Velho Continente, vestiu as camisas de Palermo e Juventus, além da Roma. Com a seleção, foi campeão da Copa do Mundo de 2022.

Fluminense se aproxima de Hulk

Assim como o Boca se aproximou de Dybala, o Flu está cada vez mais perto de ser o destino de Hulk ao deixar o Atlético-MG. As negociações entre as partes avançaram nos últimos dias e tudo caminha para a transferência.

O Tricolor das Laranjeiras não precisará pagar pela aquisição dos direitos, ficando responsável apenas pelos salários do atacante: R$ 2,5 milhões, que fazem dele um dos jogadores mais bem pagos do país.