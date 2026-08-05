Beneficiários do Bolsa Família que se enquadram nas condicionalidades de saúde devem manter o acompanhamento em dia para evitar problemas com o benefício. Em Manaus, parte do público apto deixou de cumprir essa exigência no último semestre. A situação pode resultar em bloqueios caso não seja regularizada.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mostram que cerca de 70,9% dos beneficiários elegíveis realizaram o procedimento entre janeiro e junho. Isso significa que quase um terço do público esperado ainda permaneceu sem atendimento. Entre as crianças, o índice de acompanhamento foi ainda menor.

Quem precisa realizar o procedimento

O acompanhamento é obrigatório para mulheres entre 14 e 44 anos, gestantes e crianças com menos de 7 anos. A medida integra as condicionalidades previstas pelo programa de transferência de renda. O objetivo é incentivar o monitoramento da saúde das famílias beneficiárias.

Segundo a Semsa, o procedimento deve ser realizado uma vez em cada semestre do ano. As vigências são divididas entre os períodos de janeiro a junho e de julho a dezembro. O comparecimento dentro desses intervalos ajuda a manter a situação regular perante o programa.

Os atendimentos podem ser agendados em qualquer unidade básica de saúde do município. As beneficiárias podem marcar consultas para si e para seus filhos, quando necessário. O serviço faz parte das ações de acompanhamento oferecidas pela rede pública de saúde.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Documentos devem ser apresentados na consulta

Para realizar o atendimento, é preciso apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o CPF. No caso das crianças, também é necessário levar a caderneta de vacinação. Já as gestantes devem apresentar a caderneta de pré-natal durante a consulta.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os beneficiários não deixem o acompanhamento para o fim da vigência. O cumprimento dessa exigência contribui para a manutenção do Bolsa Família e permite que equipes de saúde acompanhem o desenvolvimento infantil e a assistência às gestantes. A regularização deve ser feita dentro do semestre correspondente.