O Botafogo confirmou a contratação de Matheus Henrique, jovem de 18 anos que se destacava na base da Ponte Preta. A equipe alvinegra venceu a disputa contra o Avaí pelo promissor atacante, que já assinou um vínculo válido por quase três anos.

O contrato estabelece uma multa rescisória de R$ 18 milhões para negociações com outros clubes brasileiros. A chegada do garoto, que possui passagens pelo Corinthians, visa fortalecer o time sub-20 comandado pelo técnico Rodrigo Bellão.

Mudanças no elenco principal: Botafogo

O clube carioca oficializou nesta terça-feira a saída definitiva de Elias Manoel, agora novo reforço do Tijuana, no México. O Glorioso liberou o atleta sem custos financeiros, mas garantiu a manutenção de um percentual sobre os seus direitos econômicos.

Sebastián Abreu, técnico da equipe mexicana, comandará o jogador durante sua nova passagem profissional fora do país. O elenco do Xolos, como é conhecido o time, também conta com o atacante Diego Abreu, filho do ídolo botafoguense.

Trajetória dos atletas

Matheus Henrique despertou interesse do Botafogo após atuar pela Copa São Paulo e disputar uma partida oficial na equipe profissional de Campinas. A expectativa interna é de que o jovem receba oportunidades no time de cima conforme sua evolução técnica nas categorias de base.

Elias Manoel, por sua vez, foi contratado pelo Glorioso em fevereiro de 2025, vindo do New York Red Bulls por US$ 1 milhão. Sua passagem pelo Rio de Janeiro terminou com apenas seis partidas realizadas e nenhum gol anotado antes do empréstimo anterior ao futebol português.

O atacante já se encontra em solo mexicano para iniciar os treinos sob o comando do uruguaio. Enquanto o jovem recém-chegado inicia seus trabalhos na base, a diretoria monitora o desempenho de seus direitos econômicos mantidos no exterior.