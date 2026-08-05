A Prefeitura de Ibatiba realizará uma nova etapa de acompanhamento das famílias atendidas pelo Bolsa Família. A ação será destinada às crianças beneficiárias do programa e ocorrerá no dia 4 de setembro. O procedimento faz parte das condicionalidades exigidas para a manutenção do benefício.

O atendimento será realizado na Unidade de Saúde ESF Criciúma, das 8h às 14h30. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e busca monitorar o crescimento e o desenvolvimento infantil. O acompanhamento integra as ações preventivas promovidas pela rede pública de saúde.

Procedimento ajuda a manter benefício regular

A pesagem periódica é uma das medidas previstas para acompanhar as condições de saúde das crianças inscritas no programa social. Além de verificar o desenvolvimento físico, a atividade contribui para atualizar as informações dos beneficiários. O cumprimento dessa etapa é importante para evitar pendências cadastrais.

Os responsáveis devem comparecer ao local levando a documentação exigida para o atendimento. Será necessário apresentar o Cartão de Vacinação, o Cartão do NIS e o CPF da criança ou do responsável, conforme orientação da Prefeitura. Esses documentos permitem registrar corretamente o acompanhamento.

A administração municipal orienta que as famílias respeitem o horário de atendimento para facilitar a organização da ação. O comparecimento dentro do período programado também contribui para reduzir filas e agilizar os procedimentos. A recomendação é reunir toda a documentação antes de sair de casa.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Acompanhamento faz parte das condicionalidades

O monitoramento da saúde infantil integra as exigências estabelecidas para os participantes do Bolsa Família. A atualização dessas informações permite que os órgãos responsáveis acompanhem o cumprimento das regras do programa. Por isso, a participação das famílias é considerada essencial.

Além de atender às condicionalidades, a pesagem possibilita que as equipes de saúde identifiquem precocemente eventuais necessidades de acompanhamento das crianças. Caso sejam observadas alterações, os profissionais poderão orientar os responsáveis sobre os próximos atendimentos. A ação será concentrada exclusivamente na ESF Criciúma durante a data prevista.