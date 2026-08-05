Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deve manter atenção à situação do Cadastro Único (CadÚnico). A atualização das informações é uma exigência para a continuidade do benefício. O descuido com esse procedimento pode levar ao bloqueio ou à suspensão dos pagamentos.

O BPC garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Para permanecer no programa, além de cumprir os critérios legais, é necessário manter o cadastro atualizado. Essa obrigação é acompanhada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Atualização do cadastro é obrigatória

O CadÚnico reúne informações utilizadas pelo Governo Federal para identificar famílias de baixa renda e conceder benefícios sociais. No caso do BPC, o registro é indispensável tanto para solicitar quanto para manter o auxílio. Os dados precisam refletir a realidade da família atendida.

Entre as informações exigidas estão endereço, composição familiar, renda, escolaridade e situação de trabalho dos moradores da residência. Sempre que houver alguma alteração, o responsável deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Mesmo sem mudanças, a atualização deve ocorrer a cada dois anos.

Nos últimos anos, o INSS ampliou o cruzamento de informações entre seus sistemas e o CadÚnico. Com isso, inconsistências ou cadastros desatualizados passaram a ser identificados com mais rapidez. Em muitos casos, o benefício é interrompido apenas por falta da atualização cadastral.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Como evitar a suspensão do benefício

Ao detectar irregularidades, o INSS pode bloquear temporariamente o pagamento, suspender o benefício ou convocar o cidadão para regularizar a situação. Se a pendência não for resolvida dentro do prazo estabelecido, o benefício poderá ser cancelado. Isso não significa, necessariamente, que a pessoa perdeu o direito ao BPC.

Para evitar problemas, a recomendação é conferir regularmente a situação do CadÚnico e informar qualquer mudança ao CRAS. Também é importante acompanhar avisos enviados pelo Meu INSS, mensagens de celular, e-mails ou correspondências oficiais. Ignorar essas notificações pode resultar na interrupção do pagamento até que a situação seja regularizada.