Circula nas redes sociais uma informação de que o Governo teria decidido acabar com o Bolsa Família depois das próximas eleições. A alegação, porém, é falsa e não há registro de anúncio oficial sobre uma possível suspensão do programa. O conteúdo vem sendo compartilhado em diferentes formatos.

Vídeos e imagens publicados na internet apresentam supostas declarações sobre o encerramento do benefício. Uma das mensagens atribui ao presidente Lula a afirmação de que o programa terminaria caso ele fosse reeleito. Outra publicação fala em uma interrupção temporária dos pagamentos após o período eleitoral.

Não há anúncio oficial sobre o fim

A checagem realizada pelo UOL Confere não encontrou registros de que o Governo tenha comunicado o encerramento do Bolsa Família. Consultas aos canais oficiais também não identificaram qualquer anúncio sobre uma suspensão do programa. Portanto, as publicações não apresentam evidências que sustentem a afirmação.

A alegação também não corresponde a uma declaração feita por Lula. Durante o lançamento de sua candidatura, em 2 de agosto, o presidente afirmou que não queria ser conhecido apenas como o presidente do Bolsa Família. Na ocasião, entretanto, ele não disse que pretendia extinguir o benefício.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Número de beneficiários aumentou em 2026

Outro dado contraria a narrativa de que o programa estaria sendo reduzido ou caminhando para o encerramento. Levantamento citado pela Folha de S.Paulo aponta que o número de beneficiários cresceu entre janeiro e julho de 2026. O total passou de aproximadamente 18,8 milhões para 19,3 milhões de pessoas.

O Bolsa Família continua entre os programas sociais mais citados em conteúdos de desinformação publicados nas redes. Mensagens falsas sobre mudanças nos pagamentos podem gerar preocupação entre milhões de famílias. Por isso, informações sobre calendário, regras ou possíveis alterações devem ser conferidas em fontes oficiais.