Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto estão chegando aos últimos beneficiários. Nesta quinta-feira (27), recebem os inscritos cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 8. O cronograma segue até segunda-feira (31), quando será contemplado o final 0.

O programa mantém o pagamento mínimo de R$ 600 por família, além dos adicionais previstos conforme a composição do domicílio. Os depósitos são distribuídos de acordo com o último dígito do NIS. Em municípios afetados por emergência ou calamidade reconhecida pelo Governo Federal, o repasse pode ser antecipado.

Veja quem recebe nesta semana

O calendário de agosto começou no dia 18, com os beneficiários de NIS final 1. Depois, os pagamentos avançaram diariamente conforme a sequência numérica, respeitando também os dias úteis. Nesta sexta-feira (28), será a vez dos inscritos com NIS terminado em 9.

Na segunda-feira, 31 de agosto, o calendário será encerrado com os beneficiários de NIS final 0. O dinheiro pode ser movimentado conforme as regras estabelecidas para o programa. Por isso, é importante conferir o aplicativo ou os canais oficiais antes de utilizar o benefício.

Créditos: Comunicação / MDS

Quem pode receber o benefício

Para entrar no Bolsa Família, a principal exigência é possuir renda mensal por pessoa de até R$ 218. O cálculo considera a soma dos rendimentos da família dividida pelo número de integrantes. Ter emprego formal, atuar como MEI ou possuir outra fonte de renda não impede necessariamente o recebimento.

Também existem compromissos relacionados à permanência no programa. Entre eles estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a vacinação conforme as orientações de saúde. O cumprimento dessas condições deve ser mantido pelos beneficiários.

A inscrição começa pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, realizado em unidades do CRAS ou postos autorizados. Porém, estar registrado no CadÚnico não significa entrada automática no Bolsa Família. A seleção depende da análise dos critérios do programa.