O Gre-Nal 453 acontece nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico coloca Internacional e Grêmio frente a frente em um confronto de 180 minutos.

Uma inteligência artificial foi utilizada para analisar o cenário da partida e apontar um possível placar para o duelo. A previsão considera principalmente o mando de campo do Colorado e a tendência de um confronto mais cauteloso. O segundo jogo será realizado em 3 de setembro, na Arena do Grêmio.

IA aponta vantagem para o Internacional

Na simulação, o Internacional aparece com leve favoritismo para vencer o primeiro encontro. A projeção indica um triunfo por 1 a 0, resultado que daria ao time de Paulo Pezzolano uma pequena vantagem para administrar no jogo de volta.

O modelo considera que o Colorado pode tentar assumir o controle territorial desde o início. Alan Patrick surge como uma das principais referências para organizar as jogadas ofensivas. A bola parada e as ações individuais também aparecem como caminhos para superar a defesa adversária.

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Grêmio pode apostar no jogo reativo

Do outro lado, a análise prevê um Grêmio mais preocupado com a organização defensiva e com as oportunidades em transições rápidas. A equipe comandada por Luís Castro chega ao clássico depois de perder por 1 a 0 para o Bragantino no Brasileirão.

A previsão considera que o Tricolor poderá explorar a velocidade de seus jogadores de ataque para surpreender o adversário. Carlos Vinícius é apontado como referência ofensiva, enquanto a experiência de Kannemann pode ser importante para conter a pressão colorada.

Apesar do 1 a 0 para o Internacional ser o principal palpite, a inteligência artificial também aponta o empate por 1 a 1 como possibilidade. Nesse cenário, o primeiro Gre-Nal terminaria sem uma vantagem significativa para nenhum dos lados.