A goleada por 3 a 0 sofrida pelo Santos diante do Palmeiras aumentou a pressão sobre o trabalho de Cuca. O resultado aconteceu no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e deixou o Peixe em situação delicada. Mesmo assim, a diretoria mantém o treinador no cargo.

Uma eventual saída, porém, teria impacto relevante nos cofres santistas. Informações sobre o vínculo indicam que a rescisão antecipada pode representar um custo próximo de R$ 3 milhões. O contrato de Cuca prevê permanência no clube até dezembro de 2026.

Goleada expõe problemas do Santos

O Palmeiras dominou o confronto desde os primeiros minutos e construiu a vitória com dois gols de Flaco López e outro de Andreas Pereira. O Santos teve poucas oportunidades e mostrou dificuldades para criar jogadas ofensivas. A ausência de Neymar também pesou no desempenho da equipe.

O cenário ficou ainda mais complicado porque o Verdão poderia ter ampliado a vantagem. Giay, Vitor Roque e Mauricio desperdiçaram boas chances durante a partida. Na segunda etapa, Flaco voltou a balançar as redes e confirmou o resultado expressivo do time comandado por Abel Ferreira.

Créditos: Reprodução Instagram @santosfc

Diretoria ainda aposta na continuidade

Apesar do placar negativo, a gestão santista não indica uma mudança imediata no comando técnico. A avaliação interna considera o desempenho nas competições eliminatórias e a possibilidade de reação nos próximos compromissos. A permanência de Cuca, portanto, segue como cenário principal.

No Campeonato Brasileiro, o Santos já convive com uma situação preocupante na parte inferior da tabela. A equipe ocupa a 17ª posição e precisa somar pontos para afastar o risco de complicações ainda maiores. A sequência de jogos será decisiva para o treinador.

O Santos terá pela frente o Corinthians no fim de semana pelo Brasileirão antes de reencontrar o Palmeiras. No jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, o Peixe precisará vencer por quatro gols para avançar diretamente.