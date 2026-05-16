Carlos Massa, conhecido como Ratinho, é um apresentador e empresário que recentemente investiu em um apartamento de R$ 6,9 milhões em Itapema, Santa Catarina. Este imóvel se soma à sua mansão localizada no Canto da Praia, uma área conhecida por atrair personalidades e empresários devido ao seu alto padrão.

O apartamento está situado no Horizon Palace, um dos empreendimentos mais luxuosos da região, que se destaca no mercado imobiliário brasileiro. Ele possui quatro suítes, incluindo uma suíte master equipada com hidromassagem.

Além disso, conta com quatro vagas de garagem, sendo uma delas preparada para o carregamento de veículos elétricos. A área privativa do imóvel chega a 227,85 m², proporcionando espaço e conforto para seus moradores. O condomínio também oferece uma infraestrutura de lazer completa, incluindo academia, brinquedoteca, salão de festas, piscina coberta e quadra poliesportiva.

Localização e valorização

O Horizon Palace está localizado na quadra-mar da Meia Praia, uma das áreas mais valorizadas do Litoral Norte de Santa Catarina. A proximidade com a orla e a infraestrutura urbana tornam essa localização estratégica, contribuindo para a valorização constante dos imóveis na região.

Ratinho, ao comentar sobre o empreendimento, destacou que o projeto é um dos mais impressionantes do Brasil, reforçando a atratividade do local. Além do apartamento, Ratinho possui uma casa de luxo na mesma cidade, situada em uma área reservada e conhecida pelo perfil residencial de alto padrão.

O imóvel à beira-mar conta com cais privativo, um recurso raro em Itapema. O apresentador já descreveu o local como um “lugar abençoado por Deus”, enfatizando seu apreço pela propriedade.

Itapema se destaca como uma das cidades mais valorizadas do Brasil, ocupando atualmente o segundo lugar em termos de metro quadrado mais caro, atrás apenas de Balneário Camboriú.