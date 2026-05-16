Enquanto no Brasil existe o Bolsa Família, na França o principal programa de assistência social é o Revenu de Solidarité Active (RSA), criado para garantir renda mínima a pessoas desempregadas, sem recursos ou com baixos salários.
O objetivo do benefício francês é incentivar o retorno ao mercado de trabalho, complementando a renda de quem aceita empregos com baixa remuneração e evitando que trabalhadores recebam menos do que ganhariam desempregados.
Os valores do RSA variam de acordo com a composição familiar. Desde abril de 2026, uma pessoa sozinha pode receber cerca de € 646,52, valor equivalente a aproximadamente R$ 3,7 mil. Já casais sem filhos têm direito a cerca de € 969,78, o que corresponde a aproximadamente R$ 5,6 mil. Os valores são reajustados periodicamente conforme as condições econômicas do país.
Bolsa Família no Brasil
No Brasil, o Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social e busca garantir uma renda mínima por meio de diferentes benefícios. O programa é estruturado conforme a composição familiar e a condição financeira dos beneficiários.
Entre os principais auxílios estão o Benefício de Renda de Cidadania, que paga R$ 142 por integrante da família, e o Benefício Complementar, destinado a garantir que a renda mínima familiar alcance R$ 600. Também existem adicionais específicos, como R$ 150 para crianças de até 6 anos e R$ 50 para gestantes, crianças maiores e adolescentes.
O programa ainda conta com o Benefício Extraordinário de Transição, criado para impedir que famílias recebessem valores menores durante a reformulação do Bolsa Família em 2023.
Apesar das diferenças econômicas entre França e Brasil, os dois programas têm funções semelhantes: reduzir a pobreza e oferecer proteção social. A principal diferença é que o RSA francês prioriza o incentivo ao emprego, enquanto o Bolsa Família concentra esforços no combate à vulnerabilidade social e na garantia de renda básica.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário