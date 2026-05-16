A revisão de benefício do INSS é um serviço que permite ao beneficiário solicitar uma nova análise de seu benefício. Essa solicitação é importante em diversas situações, como ajustes no valor do benefício ou no tempo de contribuição considerado, inclusão, alteração ou exclusão de dependentes, e apresentação de novos documentos.

O processo de solicitação é realizado de forma totalmente digital, evitando a necessidade de deslocamento até uma unidade do INSS. Para iniciar a solicitação de revisão, o usuário deve acessar o portal Meu INSS.

É necessário informar o CPF e a senha para entrar na plataforma. Após o login, o usuário deve navegar até a seção “Do que você precisa?” e digitar “Revisão”. A partir daí, ele pode escolher o serviço desejado e seguir as orientações fornecidas. O atendimento pode ser feito por meio do aplicativo móvel, disponível nas lojas Google Play e App Store, ou pelo site oficial do Meu INSS.

Documentação necessária

A documentação necessária para solicitar a revisão inclui a identificação do titular, que pode ser um RG, CIN, CNH ou CTPS, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do número do benefício. Caso a solicitação seja feita por uma pessoa com procuração ou representação legal, também será exigida a documentação correspondente, como o termo de procuração e identificação do representante.

O tempo estimado para a conclusão do serviço é de até 30 dias corridos. Importante ressaltar que a solicitação de revisão é um serviço gratuito, não havendo custos para o cidadão.

Para esclarecimentos adicionais ou em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

O atendimento ao usuário deve seguir as diretrizes estabelecidas pela lei nº 13.460/17, que garante urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia e eficiência. Além disso, as pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes, e aqueles que cuidam de crianças de colo têm direito a tratamento prioritário.