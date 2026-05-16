A Caixa Econômica Federal anunciou que trabalhadores brasileiros poderão realizar um saque extra de até R$ 6.220. Esse valor está vinculado ao Saque Calamidade do FGTS e é destinado a cidadãos que residem em áreas afetadas por desastres naturais.

O objetivo dessa medida é oferecer suporte financeiro em momentos de necessidade, especialmente para aqueles que enfrentam situações emergenciais. Para que o saque seja autorizado, é necessário que os desastres naturais tenham sido reconhecidos pelo Governo Federal.

Além disso, o trabalhador deve residir na área afetada e não ter realizado esse tipo de movimentação nos últimos 12 meses. O valor de até R$ 6.220 pode ser sacado de cada conta que o trabalhador possui no FGTS, respeitando o saldo disponível.

O saque é permitido em circunstâncias de “necessidade pessoal, urgente e grave” decorrente de desastres naturais que tenham atingido a residência do solicitante. Para efetuar a solicitação, o trabalhador deve se dirigir à Caixa após a habilitação do município afetado.

Isenção de documentos para municípios pequenos

Para os municípios com população de até 50 mil habitantes que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade pública, a exigência de documentação para comprovação é dispensada.

O cadastramento das cidades que atendem a essas condições é realizado pela Caixa, que consulta as Portarias de Reconhecimento de situação de emergência publicadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A Caixa considera diversos tipos de desastres naturais para a liberação do saque. Entre eles estão enchentes, inundações graduais e bruscas, alagamentos, e inundações litorâneas.

Também são incluídos vendavais, ciclones, furacões e desastres decorrentes do rompimento de barragens que causem danos a unidades residenciais. Essas categorias são importantes para que os trabalhadores saibam se estão aptos a solicitar o saque.