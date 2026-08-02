Um dos jogadores de futebol mais bem sucedidos da atualidade, Erling Braut Haaland é dono de diversos imóveis ao redor do mundo. Um deles, por exemplo, é um apartamento que fica localizado em Oslo, na Noruega, e custa US$ 3,28 milhões (R$ 16,7 milhões). Mas é uma mansão na Espanha que chama ainda mais atenção entre os bens do centroavante do Manchester City.

Avaliada em US$ 7,12 milhões, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 36,2 milhões, a casa fica em Marbella. De acordo com a Architectural Digest, trata-se de uma das aquisições mais marcantes da carreira do camisa 9 norueguês, tendo em vista que a cidade espanhola reúne clima estável, privacidade, resort lifestyle e residências exclusivas.

A mansão entrega escala e estrutura compatíveis com o segmento premium. Uma compra que se caracteriza como um símbolo de status e vira uma peça central de um portfólio imobiliário em expansão, indo além da aquisição de uma residência sazonal.

O imóvel inclui área ampla, sauna, piscina, ducha externa e jardim com vários espaços de convivência. Ainda contempla uma parte subterrânea expressiva, detalhe que reforça a busca por privacidade e segurança em uma casa pensada para um atleta de nível mundial.

Créditos: Instagram/Haaland

Haaland foi um dos jogadores mais bem pagos de 2025

Segundo levantamento da revista Forbes, o atacante do Manchester City figurou entre os jogadores mais bem pagos do ano passado, com ganhos de US$ 62 milhões. Na cotação atual, essa quantia equivale a nada menos que R$ 362,6 milhões.

Em janeiro do ano passado, o cometa renovou seu contrato com o clube inglês até meados de 2034. As cifras do novo vínculo não foram divulgadas, mas a imprensa internacional afirmou que se trata de um dos acordos mais lucrativos da história.

Além do que recebe no City, o Cometa também fatura alto com contratos de patrocínio e publicidade explorando sua imagem.