Os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem o cronograma oficial de julho, e nesta segunda-feira (3) recebem os beneficiários cujo cartão termina em 6. O calendário contempla aposentados, pensionistas e demais segurados. As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão.

Para evitar dúvidas, o INSS orienta que os segurados consultem o calendário antes da data prevista para o depósito. O número utilizado é o último dígito do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Essa informação define o dia em que o pagamento será liberado.

Como funciona o calendário de pagamentos

Os depósitos são realizados em etapas, separando os beneficiários que recebem até um salário mínimo daqueles que recebem valores superiores. Para quem ganha até o piso nacional, o calendário começou no fim de julho e segue até 7 de agosto. Já os pagamentos acima de um salário mínimo tiveram início em 3 de agosto.

Nesta segunda-feira, o cronograma contempla os segurados correspondentes ao dia previsto no calendário oficial. O INSS reforça que acompanhar as datas evita deslocamentos desnecessários até agências bancárias. A recomendação também ajuda o beneficiário a organizar melhor suas finanças.

Quem tiver dúvidas sobre a data de pagamento pode conferir o calendário divulgado pelo instituto. A consulta é simples e leva em consideração apenas o número final do benefício. O dígito verificador não deve ser utilizado nessa verificação.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Consulta pode ser feita pelo Meu INSS

Além de acompanhar a data do depósito, os segurados também podem verificar o valor que será creditado. A consulta está disponível pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para acessar o serviço, basta fazer login utilizando uma conta Gov.br.

Após entrar na plataforma, o usuário deve selecionar a opção “Extrato de pagamento”. Nessa área é possível visualizar o valor do benefício, a data prevista para o crédito e outras informações relacionadas ao pagamento. O serviço está disponível a qualquer momento pela internet.