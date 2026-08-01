O atacante Richarlison, hoje jogador do Tottenham, acumula propriedades de luxo avaliadas em milhões de reais tanto no Reino Unido quanto no Brasil. O atleta mantém um refúgio de 4 milhões de libras na Inglaterra e investe em uma mansão em Nova Venécia, município onde nasceu.

A propriedade londrina, avaliada em cerca de R$ 24,5 milhões, está situada ao norte da capital britânica. Essa região é conhecida por oferecer discrição e privacidade. Isso vai sendo um mercado imobiliário valorizado que atrai celebridades e esportistas que buscam fugir dos holofotes cotidianos.

O refúgio na terra natal do atacante: Inglaterra

Em Nova Venécia, cidade com pouco mais de 50 mil habitantes. O jogador constrói um projeto imobiliário de grande porte voltado ao conforto familiar.

A residência, erguida aos pés de formações rochosas, será suspensa e contará com dois pavimentos integrados à paisagem natural por amplas janelas. O projeto valoriza a conexão com a natureza, apresentando vista para montanhas e a instalação de um lago em frente ao terreno.

O espaço físico da mansão também inclui um campo de futebol particular. Isso termina mantendo a relação do atleta com o esporte em sua rotina de lazer.

A trajetória financeira e pessoal

Dados do site Capology indicam que o atacante recebe cerca de 4,68 milhões de libras anuais no Tottenham. Montante próximo de R$ 35,3 milhões por ano, e o jogador iniciou sua trajetória no Real Noroeste, com passagens pelo América-MG e Fluminense.

Antes de construir carreira internacional em clubes como Watford e Everton. A vida familiar do atleta ganha destaque frequente nas redes sociais, como no aniversário de seu Filho, Richarlison Jr.

O evento, realizado com decoração temática de Futebol, reforça o lado pessoal do jogador que mantém fortes vínculos com seus familiares. Mesmo vivendo a maior parte do tempo em solo britânico.

O investimento em Nova Venécia segue em ritmo acelerado, conforme indicam imagens recentes de responsáveis pela construção divulgadas publicamente em julho de 2026. A estrutura suspensa da mansão deve ser finalizada nos próximos meses, consolidando o patrimônio pessoal do jogador em sua cidade de origem.