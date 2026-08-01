A semana começou com uma boa notícia para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dando sequência ao cronograma de pagamentos referentes ao mês de julho, os segurados com NIS final 3 recebem os valores nesta segunda-feira (3).

Os repasses de hoje contemplam os beneficiários que ganham até um salário mínimo e também os que recebem acima do teto – estes, com NIS finais 1 e 6. Os pagamentos começaram no dia 27 de julho e seguirão até o dia 7 de agosto.

O calendário, vale lembrar, segue o número final do NIS, sem considerar o dígito verificador. A prioridade é dada a quem recebe até um salário mínimo. Quem ganha acima do piso nacional, por sua vez, embolsa as cifras na sequência. Confira abaixo os dois calendários:

Para quem ganha até um salário mínimo:

NIS final 1: 27/7

NIS final 2: 28/7

NIS final 3: 29/7

NIS final 4: 30/7

NIS final 5: 31/7

NIS final 6: 3/8

NIS final 7: 4/8

NIS final 8: 5/8

NIS final 9: 6/8

NIS final 0: 7/8

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem recebe acima de um salário mínimo

NIS finais 1 e 6: 3/8

NIS finais 2 e 7: 4/8

NIS finais 3 e 8: 5/8

NIS finais 4 e 9: 6/8

NIS finais 5 e 0: 7/8

Como consultar o benefício do INSS?

Os segurados podem consultar o valor a receber da Previdência Social através do aplicativo Meu INSS ou do Gov. Nos dois casos, é necessário informar CPF e senha cadastrados no portal. O telefone 135 é uma alternativa e funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O calendário, convém ressaltar, considera o número final do cartão do benefício, sem contar o último dígito que aparece depois do traço. Para os beneficiários que ganham um salário mínimo, o cronograma começa com NIS final 1 e vai até o 0. Já para quem recebe além do teto, o processo se inicia com NIS finais 1 e 6 e vai até 5 e 0.