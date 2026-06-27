Ser beneficiário do Bolsa Família exige atenção especial em relação a comunicados e convocações, que são feitas ao longo dos dias. Tanto é, que um chamado para procedimento de vacinação foi confirmado para o sábado (27).

A Prefeitura de Várzea Grande realiza neste sábado (27) o Dia D do Bolsa Família e Vacinação, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e facilitar a atualização do acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família, além de reforçar a importância da vacinação.

Durante a ação, os moradores poderão realizar a pesagem e a atualização do acompanhamento de saúde do Bolsa Família, atualizar a caderneta de vacinação, passar por consultas médicas e receber atendimento odontológico nas unidades que contam com consultórios.

Também serão oferecidos outros serviços por equipes multiprofissionais, fortalecendo as ações de prevenção e promoção da saúde.

Créditos: Agência Brasil

Para qual tipo de público é voltada a ação

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização é voltada principalmente para quem tem dificuldades de comparecer às unidades durante a semana.

A expectativa é ampliar a cobertura vacinal, garantir o cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família e incentivar o acompanhamento regular da saúde de crianças, adolescentes, gestantes e demais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Os beneficiários do Bolsa Família também devem levar os documentos exigidos para a atualização do acompanhamento de saúde, garantindo a manutenção do benefício e o cumprimento das exigências do programa.