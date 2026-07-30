Aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente (IPRESV) devem realizar a prova de vida até esta sexta-feira (31). O procedimento é obrigatório para manter os benefícios ativos. Quem perder o prazo poderá enfrentar interrupções no pagamento.

Recadastramento pode ser feito pela internet ou presencialmente

Os beneficiários têm a opção de concluir a atualização cadastral sem sair de casa, utilizando o Portal do Segurado. Quem preferir também pode comparecer pessoalmente à sede do IPRESV. O atendimento presencial ocorre em horário comercial durante os dias úteis.

Para realizar o procedimento na unidade do instituto, é necessário apresentar um documento oficial com foto. A sede do IPRESV fica na Rua Gonçalves da Mota Jr., nº 14, em São Vicente. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A prova de vida faz parte do recadastramento anual promovido pelo instituto previdenciário. Além de confirmar que o beneficiário continua apto a receber os pagamentos, a atualização permite manter os dados cadastrais corretos. Essas informações auxiliam na administração dos benefícios.

Créditos: Divulgação INSS

Prazo é fundamental para evitar bloqueios

A Prefeitura de São Vicente orienta que aposentados e pensionistas não deixem a regularização para os últimos dias. O cumprimento do prazo evita problemas relacionados ao processamento dos benefícios. A atualização é uma exigência prevista para garantir a regularidade dos pagamentos.

Quem ainda não realizou a prova de vida deve providenciar o recadastramento até o encerramento do prazo estabelecido. O procedimento busca reduzir inconsistências cadastrais e reforçar o controle dos benefícios previdenciários. Também contribui para aumentar a segurança do sistema.

A comprovação anual de vida é adotada para confirmar que os pagamentos continuam sendo destinados aos beneficiários corretos. Por esse motivo, o procedimento integra a rotina administrativa dos institutos de previdência. O objetivo é preservar a integridade dos recursos públicos destinados às aposentadorias e pensões.