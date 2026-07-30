Danos estruturais ocorreram recentemente no noroeste gaúcho após a passagem de uma coluna de ar giratória. A instabilidade climática severa na região afetou municípios como Sete de Setembro e Giruá durante o período noturno.

Alertas meteorológicos foram emitidos pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul devido aos acumulados. A previsão para diversas áreas gaúchas indica precipitações que podem exceder a marca de 150 mm acumulados.

Diferentes classificações existem para explicar o deslocamento de ventos causados por variações térmicas e de umidade. Especialistas em Geografia esclarecem que tornados, furacões e tufões integram a categoria maior conhecida como ciclones tropicais intensos.

Definição dos ciclones e suas variações: tornado

O conceito de ciclone tropical define sistemas que se desenvolvem entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Esses eventos possuem centros de baixa pressão atmosférica que succionam o ar circundante e geram movimentos em espiral.

Furacões e tufões consistem essencialmente no mesmo tipo de ciclone tropical, porém nomeados conforme a localização geográfica específica. O furacão ocorre no Oceano Atlântico e no Pacífico leste, enquanto o termo tufão designa o mesmo evento no Pacífico oeste.

Características dos tornados e suas particularidades

Ventos em um furacão superam 120 km/h e o diâmetro do sistema atinge centenas de quilômetros de extensão. Esse fenômeno meteorológico de grande escala pode permanecer ativo durante vários dias em sua trajetória oceânica e terrestre.

Tornados apresentam um diâmetro inferior a 2 km e mantêm sua força destrutiva por curtos períodos médios de 15 minutos. A velocidade giratória desse vórtex alcança 500 km/h, superando a força de ventos registrados em sistemas maiores como furacões.

A nomenclatura específica exige que a estrutura toque a superfície terrestre para ser oficializada como tornado. Caso a espiral de ar permaneça restrita às camadas superiores da atmosfera, o fenômeno é identificado apenas como funil ou vórtex.